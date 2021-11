MAYNILA -- Nagpasalamat ang dating "Pinoy Big Brother: Otso" housemate na si Hasna Cabral sa aktres na si Dimples Romana dahil sa sorpresa nito para sa kanya.

Sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi ni Cabral ang mga retrato kung saan kita ang sulat at mga damit na ipinadala ni Romana para makatulong sa kanyang negosyo.

Magkasama si Romana at Cabral sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Viral Scandal."

"'Yung ikaw na 'yung may birthday, pero ikaw pa ang nagbibigay. Alam kong ikaw 'yung tipo ng taong hindi mag-aantay na i-recognize 'yung kabutihang ginagawa niya. Pero para sa akin, isa ka sa iilan sa mga tao sa industriya na dapat lang talagang VIRAL," ani Cabral sa mensahe nito kay Romana.

Dagdag ni Cabral, isang taong may mabuting puso si Romana. Aniya, hindi niya makakalimutan ang tulong na ibinigay sa kanya ni Romana na nagdiwang ng kanyang ika-37 kaarawan nito lamang Nobyembre 13.

"Napakabuti ng puso mo, isang taong sinurrender kay God 'yung buhay niya, at 'di nagdadalawang isip magbahagi sa iba ng talino, kakayanan at maging yaman. Maligayang kaarawan, Ate Dimples! Habang buhay ko pong maalala ang tulong na ito. Itong halaga na ito, malayong malayo ang mararating sa ukay business ko. I claim that you are my sister in Christ. Salamat mula sa amin ng munti kong pamilya," dagdag ni Cabral.

