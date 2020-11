Joao Constancia at Jameson Blake, umaming naging 'marupok' nitong lockdown

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi nina Joao Constancia at Jameson Blake, mga bida ng boys' love (BL) movie na "My Lockdown Romance" ang hinahanap nila sa isang babae.

Sa "Magandang Buhay," parehong umamin ang dalawa na kasalukuyan silang single o walang karelasyon.

Nang matanong naman kung ano ang tipo nila sa isang babae, sagot ni Jameson: "Actually depende talaga. Siyempre fun to talk to. Simple lang as in. ... Nahihirapan ako mag-describe, pero siyempre respectful, loving and family-oriented din. Actually 'yun lang ang ini-expect ko."

Dagdag niya: "Sa physical, medyo matangkad siguro, slim, long hair."

Huling naugnay si Jameson sa aktres na si Elisse Joson.

Para naman kay Joao, isang mapagmahal na babae ang hanap niya.

"Mahilig ako sa mga babae na who is very loving, who I can connect on a deeper level po. Fun to talk to," ani Joao.

"Pagdating naman sa physical traits, I don't really mind kung whatever she looks like as long as she's respectful, loving and beautiful. I'm pretty sure all of them are beautiful naman," dagdag ni Joao.

Matatandaang huling naugnay si Joao sa aktres na si Sue Ramirez.



At dahil parehong single, aminado rin ang dalawa na may pagkakataong naging marupok sila habang lockdown.

"I just remembered there was this time na I was talking with someone a girl, non-showbiz siya. May mga times na mag-uusap kami, conversations, tapos may mga time na hindi magre-reply. I'm like, 'okay baka busy.' After two days, I start the conversation ulit para mag-usap kami. I think sign din 'yon ng marupok, I guess," ani Jameson.

"Ako naman, yeah. Dahil ako lang mag-isa sa condo. I guess, I tried to talk with some of my friends, tried to reconnect with them, I guess I became marupok din dahil I got to meet new people and got to talk to them for awhile pero hanggang doon lang naman po," pag-amin ni Joao.

Para sa dalawa, walang masamang maging marupok basta ito ay sa tamang tao.

Watch more in iWantTFC

Bumisita sina Joao at Jameson sa "Magandang Buhay" para i-promote ang kanilang pelikulang "My Lockdown Romance" sa ilalim ng Star Cinema.

Tampok din sa nasabing pelikula si Gab Pangilinan sa direksiyon ni Bobby Bonifacio, Jr.



Related video:

Watch more in iWantTFC