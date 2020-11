Giselle Sanchez, may payo kung paano mapapanatili ang matatag na relasyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Kailangan talaga ang kilig." Ito ang payo ni Giselle Sanchez kung paano mapapatatag ang relasyon.

Kamakailan lang ay ipinagdiwang ni Giselle at kanyang mister na si Emil ang kanilang ika-20 anibersaryo bilang mag-asawa.

"Kailangan talaga may kilig factor everyday. Nung kinasal kami, parang kinilig ulit ako, kasi siyempre iba 'yung tingin niya. 'Ang ganda ko,'" ani Giselle sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

"Rule number one, once a week kailangan may lambingan kayong mag-asawa. Once a week, kailangan may ganun. Tapos say something nice, say something beautiful to your husband or to your wife. 'Yan ang importante talaga," dagdag ni Giselle.

Nang matanong naman kung paano mapapanatili o muling mag-alab muli ang pagmamahalan ng mag-asawa, sagot ni Giselle: "Number 1, iwasan ang drama. Tayo kasing mga babae ang hilig natin sa drama, hindi ba? Tayong mga asawa kasi we tend to be dramatic. Sabi ng asawa ko, ang drama raw iwan ko na lang sa showbiz. Pag-uwi ko sa bahay, wala ng drama. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ang drama."

"Number 2, we tend to be busy kasi tayo nag-aalaga ng bahay, tayo nag-aalaga ng mga anak natin, tayo nag-aalaga ng asawa natin. Nakakalimutan natin ang lambing, kahit magagandang words. Palagi na lang, 'hindi mo ako tinutulungan dito, ganito-ganyan.' Palaging complain, complain. Complaining and gloating ay tanggalin natin sa sistema natin. Huwag tayong reklamo nang reklamo kasi ang sakit talaga niyan sa tainga," ani Giselle.

"Number 3, take care of yourself. Importanteng alagaan mo ang sarili mo," aniya.

Sa social media unang ibinahagi ni Giselle ang mga retrato nang ginanap na renewal of vows nila ng kanyang asawang si Emil.

Ginanap ito sa Daughter's of St. Anne Convent sa Cubao, Quezon City.

Sa "Magandang Buhay," inamin ni Giselle na sa Italy dapat magaganap ang kanilang renewal of vows subalit dahil hindi sila makakaalis lahat ay nagbago ang kanilang plano.

"Naka-set dapat kami na ikasal sa Europe, sa Ravello, sa Italy kaso lang hindi natuloy. Hindi kami lahat puwede lumipad... Kung ano ang naipon natin ay ibigay na lang sa Daughter's of St. Anne Convent para makatulong pa sa mga tao. Tapos let's just have a quiet celebration," ani Giselle na dalawa ang anak sa mister na si Emil.

