MAYNILA -- Actress Jennica Garcia turned emotional after her friend and co-host Melai Cantiveros was nominated as Best Quiz or Game Show Host at the 28th Asian Television Awards for "UR Da Boss."

Their game show "Sinong Manok Mo?" of PIE Channel was also nominated for Best Quiz or Game Program.

"Naiiyak ako kasi sobrang proud ko sa iyo," Garcia told Cantiveros in "Sinong Manok Mo?"

"Gusto ko lang sabihin sa iyo na sobrang proud ko sa iyo talaga partner, sobra talaga. Parang sobrang deserve mo 'yung nomination. Tapos first time ko rin mapanood 'yung buong 'Ma'am Chief' na buo na. Ang galing mo kasi, ang galing mo kasi. Basta sobra talaga akong proud sa iyo. Sobra akong masaya kasi alam ko na marami kang mapapasaya sa movie mo at saka napakahusay mong artista. Hindi tama na i-box ka as a host kasi talagang bagay na bagay ka sa big screen. We love you so much," Garcia added.

Aside from her hosting jobs, Cantiveros stars in her comeback film "Ma'am Chief," which is now in cinemas nationwide.

For her part, Cantiveros thanked Garcia for being so supportive.

"I want to say thank you talaga, partner. I--extend ko na ang thank you ko sa iyo partner dahil hindi naman kailangan si partner na pumunta sa mga promotion kasi resonsibilid ko 'yon. Pero si partner hanggang sa makakaya niya pupunta talaga siya para matulungan ako, kaya thank you partner," Cantiveros told Garcia.

