Mula sa Instagram ni Dimples Romana

Nakatanggap ng birthday surprise ang beteranang aktres na si Dimples Romana sa kaniyang matalik na kaibigan na si Angel Locsin.

Sa Instagram, sinopresa ni Locsin ang bestfriend ng isang intimate birthday party kasama ang asawa na si Neil Arce at rising star na si Charlie Dizon na kasama ni Romana sa seryeng “Viral Scandal.”

Ayon kay Romana, bibisitahin sana niya ang mag-asawang Arce at Locsin ngunit siya pala ang gugulatin ng mga ito.

“So this happened. After stopping by at @kairadimatulac @mikoraval 's HQ for @steezesports @steezedesignstudios to order personalized shirts, we were set to come visit my all time favorite frenemy @neil_arce and my gorgeous bestfriend @therealangellocsin,” ani Romana.

“At ayan na nga po. BEST EVER. Salamat mars ko , super sarap food from @tipsypig_ph and may kakanin pa and cakes...at balloooons na sure akong binusisi pa ni Gel ang pagihip.”

Sa bukod na post, ipinahayag ni Locsin ang pasasalamat nito na nilibre niya noon ng hilaw na mangga si Romana dahil doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan.

"Treating you to mangang hilaw many years ago, was one of the best decisions I ever made. After all these years, going strong pa rin tayo," saad ni Locsin.

“Seriously, you know how much I love you and I’ll always have your back no matter what. I’m proud to call you my best friend. Happiest birthday to the best! Love you."

Kasama si Romana sa seryeng “Viral Scandal” na napapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC, TFC, WeTV, at iflix.

