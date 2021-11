MAYNILA -- Aminado ang aktres at host na si Karla Estrada na nai-stress ang anak niyang si Daniel Padilla dahil sa pagtakbo nila ni Rommel Padilla sa politika.

"Ako talagang napaka-transparent ko sa ganyan. Na-stress 'yung anak ko. Na-stress siya, hindi niya kinaya," pag-amin ni Estrada sa vlog ng batikang showbiz writer na si Ogie Diaz.

"Kasi si Daniel hanggat maari ay umiiwas sa usaping politika. Tapos biglang, hindi man lang kapatid talagang parehong magulang niya ang kinailangan at binigyan ng pagkakataon," aniya.

Sa tanong kung kinausap na ba sila ng anak para malaman kung bakit nila napag-isipan ang pagtakbo, sagot ni Estrada: "Si Daniel hindi masalitang tao pero 100% sa magulang ay doon ang kanyang suporta bilang kami ay kanyang mga magulang."

"Wala siyang sinasabi ngayon, pero hindi rin siya kumokontra sa amin. Actually ako kapag nagkukuwento ay happy siya. Basta ang importante ay masaya raw ako. Ganoon din sa ama niya. Walang problema si DJ. Pero alam ko 'yung nasa loob niya parang 'hindi ko kaya itong mga magulang ko,' yung ganoon. Gusto niyang umakting ng ganun. Pero mabait kasi si DJ. Sa huli't huli iisa lang ang nanay niya at iisa lang ang tatay niya, hindi ba? Eh saan pa ba ang suporta eh 'di sa amin."

"Pero kung ako ang masusunod ay okay naman ako kahit hindi siya sa shadow ko sa politika or kahit wala siya sa tabi ko sa politikang ito. Kasi paniwala naman ako na maniwala lang sa akin 'yung mga tao na marunong akong tumulong eh okay na ako roon," ani Estrada na sinabing desisyon ng anak kung susuportahan siya nito sa kanyang kandidatura.

Matatandaang naghain ng kanyang certificate of candidacy si Estrada bilang third nominee ng Tingog, isang party-list na ang kasalukuyang kinatawan sa Kongreso ay si Yedda Romualdez na isa sa mga bumoto para patayin ABS-CBN franchise noong 2020.

Sa vlog, muling sinabi ni Estrada na nagpaalam siya sa mga boss ng ABS-CBN.

Sa isang statement na inilabas noon, sinabi ng Kapamilya network na nirerespeto nito desisyon ni Estrada na tumakbo sa Halalan 2022.

Ang ama naman ni Daniel na si Rommel ay naghain ng kandidatura bilang kongresista ng unang distrito ng Nueva Ecija.

