Ina at kapatid ni K Brosas, nagpositibo sa coronavirus

MAYNILA -- Humiling ng panalangin ang komedyante at mang-aawit na si K Brosas para sa kanyang ina at kapatid na nagpositibo sa novel coronavirus.

Ibinahagi ni Brosas ang malungkot na balita sa kanyang mga tagahanga sa Instagram.

"Before I sleep, let’s all pray sa mga nasalanta ng bagyo. Napakahirap kasi naranasan ko 'yan nung na-Ondoy kami na 3 araw sa bubong at nalimas lahat ng napundar ko. Kaya bumalik sa 'kin 'yung mga alaala at trauma. Let’s help sa ano man ang ating makakaya," ani Brosas.

"Plus I’m really struggling now kasi bukod sa nangyari sa bansa, I have personal issues na masakit. Kaya paki sama na rin sa dasal n'yo kung okay lang ang sister ko sa Italy na nurse na COVID-positive now, lalo na nanay ko na meron din at nasa emergency room. Gaano man ako ka-worried o praning, wala akong magawa kasi malayo ako, kailangan tuloy work lalo na deretcho sched everyday starting tomorrow. Kailangan pakatatag at magdasal na lang I pray magiging okay lahat," dagdag ni Brosas.

Sa Twitter, unang ibinahagi ni Brosas na nahawa ang kanyang ina sa kapatid niya na isang registered nurse sa Italy.

May covid pa baka nakakalimutan nyo... ang italy naging ok pero now madami uli.. sister kong nurse meron na at halos buong hospital nila.. dahil SA kanya naka tira mama ko nahawa din at nasa emergency room now at wala akong balita kaya wag ngayon mga kampon NG dimunyu!! 🤬 — carmela brosas (@kbrosas) November 13, 2020

"May COVID pa baka nakakalimutan n'yo. Ang Italy naging okay pero now madami uli. Sister kong nurse meron na at halos buong hospital nila. Dahil sa kanya nakatira mama ko, nahawa din at nasa emergency room now at wala akong balita kaya 'wag ngayon mga kampon nG demonyo ani Brosas bilang tugon sa kanyang basher.

Noong Marso, unang humiling ng panalangin si Brosas para sa kanyang pamilya na nasa Italy.

Isa ang Italy sa mga bansang may maraming kaso ng COVID-19.



Habang nag-aalala sa kanyang pamilya sa ibang bansa, naging abala naman si Brosas sa pagtulong sa frontliners dito sa Pilipinas.

