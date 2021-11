MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Charlie Dizon ang kaba sa pagganap niya sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Viral Scandal" na nagsimula na nitong Nobyembre 15.

Sa "Inside News" ng Star Magic nitong Lunes, ibinahagi ni Dizon ang naramdaman tungkol sa kanyang bidang karakter na si Rica Sicat.

"Noong una pa lang na sinasabi sa akin 'yung character, kinabahan na talaga ako. As in parang inisip ko paano ko ito ipo-portray ano ang ihuhugot ko rito. Kasi ang bigat eh. At saka hindi lang siya mabigat, sobrang complex ng character. Ang dami niyang pinagdadaanang emotion talaga," ani Dizon.

"Feeling ko dito sa project na ito ay lumabas ang lahat ng emotion ko talaga. 'Yung iba nga hindi ko alam na mayroon pala akong ganoon na panghuhugutan," dagdag niya.

Ayon kay Dizon, marami rin silang pagkakapareho ng karakter na kanyang ginagampanan sa serye.

"Parang ang bilis ko din siyang na-relate sa akin. Ang mahirap lang siguro is hindi kami pareho nang pinagdaanan. So parang hindi naman ganoon kabigat ang mga pinagdaanan ko. Pero masasabi ko na 'yung mga times na iniisip ko kung ano ang ihuhugot sa ganoong eksena, sa ganoong emosyon parang doon ko na-realize na mayroon din palang ganoon sa akin. Like 'yung ganoon din pala ako katapang lumaban if ever, ganoon ko pala aatakihin ang sitwasyon," ani Dizon.

Kuwento ng isang babaeng biktima ng sex scandal ang "Viral Scandal" na nagsimula nang gumawa ng ingay sa social media.

Ang "Viral Scandal" ay pinagbibidahan din nina Joshua Garcia, Jake Cuenca, Miko Raval at Dimples Romana sa ilalim ng RCD Narratives at sa direksiyon ni Dado Lumibao at Froy Allan Leonardo

Mapapanood ang "Viral Scandal" sa Kapamilya Channel (cable), Kapamilya Online Live (free live-streaming), iWant TFC (on-demand streaming), at A2Z Channel 11 (free at digital TV sa Mega Manila). Mapapanood din ito sa WeTV and iflix.