Ryan Bang, nagbigay tulong sa viral na Korean vendor sa Las Piñas

MAYNILA -- Nagbigay ng tulong si Ryan Bang sa kapwa Koreano na kamakailan lang ay naging usap-usapan sa social media.

Nag-viral ang mga retrato ni Chang Sam Hyun na nagbebenta ng Korean ramen at nagbibigay pa ng libreng tubig sa mga motorista sa Las Piñas.

Sa kanyang pinakabagong vlog, ibinahagi ni Ryan ang pagtungo niya kay Mr. Chang para ibigay ang kanyang tulong.

Hindi pa man tumatagal ang kanilang usapan ay naging emosyonal na ang kababayan ni Ryan.

Aniya, si Ryan ang unang Koreano na nagpunta sa kanya para bumili at tumulong.

Taos-puso naman ang pasasalamat ni Ryan sa mga Filipino na tumulong kay Mr. Chang.

"Maraming salamat sa lahat ng mga Filipino na tumulong sa aking kababayan. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much," ani Ryan bago ibigay ang tulong kay Mr. Chan para makauwi na ito sa South Korea.

"Konti na lang makakauwi na siya sa Korea. So tulungan natin para makabili po siya ng tiket. Dapat ngayong Pasko uuwi ako sa Korea pero hindi na lang ako uuwi ibibigay ko na lang sa kanya ang tiket," dagdag ni Ryan.

Pagkatapos ay inabot ni Ryan ang isang puting sobre na naglalaman ng kanyang tulong para sa 76 anyos na Koreano.

"I wanted to give you money so you can go back home I wanted to help with buying your plane ticket to Korea. I hope it helps you buy your ticket," ani Ryan sa wikang Koreano.

Pag-amin ni Ryan, lumaki siya sa kanyang lolo at nasaktan siya nang mapanood ang balita tungkol sa kanyang kababayan.

Nagpasalamat naman si Mr. Chang sa tulong na ibinigay ni Ryan.

"Thank you. You are the first Korean to come. No Korean has ever come to see me. No one has even bought ramen. You're the only one," ani Mr. Chang kay Ryan sa wikang Koreano.

Unang nagtungo sa Pilipinas si Chang may 20 taon na ang nakakaraan kasama ang kanyang kaibigan.

Pero tulad ng iba, may mabigat din na pinagdaanan si Mr. Chang. Dahil nalulong sa sugal, naghirap ang dating businessman.

Nagpabalik-balik sa Pilipinas si Mr. Chang para magsugal hanggang sa dumating ang araw na naubos na lahat ang kanyang naipundar.

Nasa South Korea ang kanyang pamilya at dito na inabutan ng lockdown sa Pilipinas si Mr. Chang.

Isang kaibigang Koreano naman ang tumulong kay Mr. Chang para makapagbenta siya ng ramen at makahanap ng matutuluyan.

