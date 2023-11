JM de Guzman renews contract with ABS-CBN

Actor JM de Guzman. Photo by Josiah Antonio, ABS-CBN News.

MANILA — Actor JM de Guzman has renewed his contract with ABS-CBN, Star Magic revealed Wednesday.

Despite the success of "Linlang" and "The Iron Heart," de Guzman admitted that as an actor the challenge is to be consistent.

"Big challenge for me is consistency sa sarili ko and to better myself everyday, to improve para mas makapag-perform pa nang maayos, maka-deliver nang maayos," he said.

De Guzman also recalled how he found his purpose with the help of the Kapamilya network.

"Nung una kasi akala ko pag-aartista lang 'yung pinasok ko and 'yun lang 'yung binilin sa 'kin na 'yung pagpasok sa ABS-CBN ay pagiging isang Kapamilya, nag-evolve siya sa 'kin na nabigyan niya ako ng purpose na kung anuman 'yung natatanggap kong tulong, pagmamahal, gagawin ko rin sa kapwa ko," de Guzman said.

"Hindi ko po alam kung ano'ng emosyon 'yung yayakapin ko ngayon, tuwa ba o sobrang grateful na nararamdaman ko ngayon. Akala ko kasi, ilang beses na sa buhay ko na wala akong mari-reach o wala akong mapupuntahan pero ever since ni-guide ako ng ABS-CBN sa tamang daan," he added.

The actor promised to continue to improve on his acting skills and deliver with his new projects.

"Sobrang halaga po kasi rito ko nahanap 'yung purpose ko sa ABS-CBN. Dito ko nahanap 'yung kung dapat ko, kailangan kong gawin sa buhay ko, sa buhay ng ibang tao," he said.

"I will continue to be a better person, better actor everyday and hoping na maka-inspire ng mga kagaya ko na nagdaan din sa pareho kong pinagdaanan and maging leksyon din sana."

