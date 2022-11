Karina Bautista, proud na ipinakita ang naipundar na lupa

MAYNILA – Masayang ipinasilip ng dating “Pinoy Big Brother” housemate na si Karina Bautista ang naipundar na lupa bunga ng kaniyang pagtatrabaho sa showbiz.

Sa kaniyang Instagram account, makikita na nakatayo si Bautista sa isang bakanteng lote na binakuran.

“Only a few of my friends and family has truly seen how I pushed myself every single day for this pic. Lagi nilang sinasabi, ‘huy kare uso magpahinga’ pero ang sagot ko, ‘hindi ok lang saka na,’” saad ng aktres.

Kuwento niya, palagi nitong kinakausap ang Diyos sa kaniyang mga sakripisyo upang makapagpundar ng lupa.

“‘Ako na dito, Ikaw na diyan!’ And finally everything is falling into place,” ani Bautista.

Unang nakilala si Bautista nang sumali noong 2019 sa reality show na “PBB.” Lalo itong sumikat nang maging opisyal na magka-love team sila ng kasama rin sa Bahay ni Kuya na si Aljon Mendoza.

Napabilang na rin sa ilang serye at pelikula ang aktres katulad ng “Viral Scandal” at “Hoy Love You.”

