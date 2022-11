MAYNILA – “Meant to be talaga.”

Ganito inilarawan ni Derek Ramsay ang kaniyang relasyon sa asawang si Ellen Adarna sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang wedding anniversary.

Sa kaniyang Instagram account, sinabi ni Ramsay na hindi pa sila nag-aaway ni Adarna.

“We still haven't fought! Meant to be talaga,” saad ng aktor.

Lumipad papuntang Peru sina Ramsay at Adarna upang ipagdiwang ang unang anibersaryo bilang mag-asawa.

“Thank you for changing my life. Thank you for loving me. Thank you for being who you are,” bati ng aktor sa aktres.

“You gave me this beautiful gift that I am sharing with you. I’ve loved every single minute, every single second of this trip, of this journey with you.”

Samantala, inanunsyo naman ni Adarna sa kaniyang Instagram na nagpakasal sila muli ni Ramsay habang nasa Peru.

Ikinasal ang dalawa noong Nobyembre 2021 sa isang kilalang resort sa Bataan.

