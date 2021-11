MAYNILA -- Isang payo ang ibinahagi ni Maymay Entrata sa mga kabataaan na tulad niya noon ay nangarap na maging parte ng "Pinoy Big Brother."

Sa video na inilabas ng "PBB: Kumunity Season 10," naging mas malalim ang ibig sabihin ng salitang pagpapakakatao para kay Entrata.

Watch more on iWantTFC

"Yung aspiring housemates na gustong maging official housemates sa bahay ni Kuya, ang laging pinapayo sa kanila ay magpakatotoo sila. Okay naman po 'yon, tama naman po 'yon na magpakatotoo sila. Parang nako-confuse kasi sila sa salita na 'yon. Parang pagpapakatotoo na puwede na nilang gawin ang gusto nilang gawin, puwede nilang sabihin ang gusto nilang sabihin kung saan ay nakakasakit na sila ng damdamin ng tao," paunang tugon ni Entrata sa host ng "PBB" na si Toni Gonzaga.

Para kay Entrata, ang pagpapakatotoo ay isang responsibilidad at desisyon na gumawa ng kabutihan.

"Para sa akin 'yung pagpapakatotoo ay 'yung sini-celebrate natin 'yung gandang mayroon tayo. Na kung saan ay wala tayong tinatapakang ibang tao. Na maging responsable pa rin tayo sa action natin. Kasi naniniwala ako na kung masama ang intention mo ay babalik talaga sa iyo yon," ani Entrata.

"Kaya might as well na pipili talaga tayo sa kung ano ang nakakabuti para sa lahat at 'yon 'yung maging mabuti tayong tao, malasakit sa kapwa at respeto sa isa't isa. Lalo na 'yun po ang kailangan sa panahon natin ngayon," dagdag na paliwanag ni Entrata.

Si Entrata ang itinanghal na big winner sa "PBB: Lucky 7 " noong 2017. Matapos magwagi naging sunod-sunod ang proyekto ni Entrata sa telebisyon at maging sa pelikula.

Sa "PBB Kumunity Season 10" ay inawit ni Entrata ang pinakabago niyang awitin na "Amakabogera."

Mapapanood ang “PBB” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.



Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC