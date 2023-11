Enchong Dee sa pelikulang 'Gomburza.' Handout

MAYNILA -- Binigyang diin ni Enchong Dee ang halaga ng pagmamahal sa bansa nang matanong kung anong bagay ang nais niyang baguhin sa bayan.

"Naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang bagay o ang isang lugar o ang isang tao -- hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya dudumihan," ani Dee sa media conference para sa pelikulang "Gomburza," isa sa opisyal na kalahok sa 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF).

"At gagawin mo ang lahat para mag-prosper 'yung bagay na 'yon, 'yung tao na 'yon and 'yung lugar na 'yon."

Sa pagharap sa miyembro ng entertainment media, muli ring binigyang diin ni Dee ang pagnanais na makagawa ng mga makabuluhang pelikula tulad ng "Gomburza."

"Mayroon po talagang conscious effort na gusto kong tumanda sa industriya na ito na nakakagawa ng mga pelikula na pwede mong balik-balikan at may matututunan ka at may mararamdaman ka. So ngayon nandoon po ako sa punto na 'yon," ani Dee.

Para kay Dee, tila panaginip ang maging parte ng isang pelikula na maipagmamalaki bilang isang Filipino.

"Sa totoo lang para siyang panaginip. .Parang ito 'yung taon na ang daming pangarap na natupad. It also gave me that motivation para gumawa pa ng mga pelikulang ganito, 'yung mga proyekto na mapa-proud ka at kahit ipalabas mo sa ibang bansa ay mayroon at mayroong mga banyaga na 'ah papanoorin ko 'yan kasi it's a quality film from the Philippines.' And it feels so good that I am one of the many actors na dala-dala mo 'yung pangalan ng Pilipinas. Masaya ako kapag nakaka-experience ako ng ganoon. So, I am currently living my dream. Lahat kayo na nandito parang pakiramdam ko maalala ko siya kapag tumanda ako na 'okay 2023 is one of those years that many of my dreams came true," ani Dee na kamakailan lang ay dumalo sa Tokyo International Film Festival para sa pelikula niyang "The Fisher.

MMFF entry

Para sa 49th Metro Manila Film Festival, inaasahang muling mag-aalab ang puso ng mga Filipino at mga manonood sa pelikulang “Gomburza."

Ang pelikula ay tungkol sa tatlong Katolikong pari na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora na naglalayong buhayin ang alab sa puso ng mga manonood para sa hustisya,

pagkakapantay-pantay, katotohanan, at kalayaan.

Ang kwento ay umiikot sa panahon kung saan nagsimula at nanguna si Padre Pedro Peláez (Piolo Pascual) sa kilusang sekularisasyon. Sa pamamagitan ng kilusang ito, naging inspirasyon ang tatlong pari para sa

edukadong middle class, mga liberal, at mga estudyante, tulad ni Paciano Mercado, ang kapatid ni Jose Rizal (ginagampanan ni Elijah Canlas).

Ang pagpatay sa Gomburza noong 1872 ay nagsilbing inspirasyon ni Rizal para isulat ang “El Filibusterismo” at nagsindi ng Himagsikang Pilipino na pinangunahan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan.



Sa ilalim ng direksyon ni Pepe Diokno, ang "Gomburza" ay binubuo

ng mga magagaling na aktor na sina Dante Rivero, Cedrick Juan, at Dee.

Kabilang din sa mga bituin ng "Gomburza" ay sina Khalil Ramos, Ketchup Eusebio, Epy Quizon, Jaime Fabregas, Tommy Alejandrino, Neil Sese, Arnold Reyes, Nanding Josef, Paolo O’Hara, Sue Prado, Carlitos Siguion-Reyna, Sheenly Gener, Elora Españo, at marami pang iba.

Mapapanood ang“Gomburza" sa Araw ng Pasko, Disyembre 25 sa mga sinehan.