Screenshot mula sa music video ng 'Amakabogera'

Hindi inasahan ng aktres at recording artist na si Maymay Entrata na aapaw ang mga papuring matatanggap niya sa bagong single na “Amakabogera.”

Lalong pinahanga ni Entrata ang publiko nang kantahin ang bagong awitin sa Wish 107.5 Bus ng live na ayon sa kaniya ay bihira niyang gawin.

“Hindi ko lubos na ma-explain ’yung nararamdaman ko. Hindi ko in-expect ’yung sobrang overwhelming na pagtanggap nila sa kanta kong ‘Amakabogera,’” saad ng aktres sa isang virtual media conference para sa kaniyang nalalapit na concert.

Ayon kay Entrata, masaya siyang nagustuhan ng marami ang nasabing kanta ngunit mas natutuwa siya na marami ang na-inspire sa mensahe nito.

“Syempre minsan may insecurities tayo. Sana makatulong po ang ‘Amakabogera’ para ma-boost po ng confidence n'yo,” pahayag nito.

Pag-amin pa niya, labis siyang kinabahan nang maimbitahan sa sikat na music bus dahil alam nitong live niyang kakantahin ang latest single.

“Nu’ng una nangdadalawang-isip pa nga ako kasi live ’yun. Handa na ba talaga ako? ’Yun ata ang pinakaunang live na hindi taped. Kinakabahan ako kapag naiisip ko ’yun,” ani Entrata.

Ngunit matapos bumuhos ang magagandang komento, napagtanto niya na dapat niyang tanggapin na kaya rin nitong umawit.

Sa nasabing presscon, ikinuwento rin ni Entrata na kumuha talaga siya ng voice coach upang lalong mahasa ang kaniyang pag-awit.

“Hindi naman po ako agad naging confident. May proseso po ’yun. At ’yung proseso na ’yun, na-reach out ako sa mga taong eksperto sa pagko-coach ng kanta,” sambit ng dating “PBB” big winner.

“Hindi pwede na puchu-puchu ’to. Kailangan ko na makawala sa hiya ko. Sabi ko, 'Lord paano ba?' Para pala ma-achieve mo ’yung pagiging confident mo sa kanta, paghirapan mo siya talaga.”

Dagdag pa niya, sulit ang pagkuha niya ng coach dahil naging maganda ang kinalabasan ng “Amakabogera”: “Nabigyan ko ng hustisya yung kanta.”

Bukod sa kaniyang voice coach, malaki rin ang pasasalamat ni Entrata sa ABS-CBN Star Music dahil sa tiwalang ibinigay sa kaniyang larangan ng musika.

Nitong Oktubre, inilabas ni Entrata ang music video ng nasabing kanta na tumutukoy sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili.

Kasunod ito ng nauna niyang kanta ngayong taon na “Di Kawalan” na inilabas noong Mayo.

Nakatakdang magsagawa ng konsiyerto si Entrata na pinamagatang “MPowered.” Magaganap ang digital show sa November 26 at magkakaroon ng re-run sa November 27 sa KTX.ph.