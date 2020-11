Tulong apela ng ilang celebrity para sa mga nasalanta ng baha sa Luzon

MAYNILA - Puspusan ang panawagan ng ilang celebrities para sa tulong sa mga apektado ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa Metro Manila, Cagayan, at Isabela dahil sa bagyong Ulysses.

May mga celebrity gaya ni Angel Locsin na nanawagan ng tulong para bigyang-diin ang sitwasyon sa Cagayan, kung saan nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagbaha sa loob ng ilang dekada.

People need help over at Cagayan. Trying to contact agencies to send help as well. If you know one, please let them know about the situation ASAP.#CagayanNeedsHelp ‼️‼️‼️ https://t.co/dVodi8Z03l — Robi Domingo (@robertmarion) November 13, 2020

Just saw #CagayanNeedsHelp #IsabelaNeedsHelp grabe ang sitwasyon 💔🙏🏽🙏🏽🙏🏽 please do reply if you know ways we all can directly help.. https://t.co/MCqDw5Cnva — Bianca Gonzalez (@iamsuperbianca) November 13, 2020

Maraming residente sa Cagayan at Isabela ang nasa bubong ng kanilang mga bahay at humihingi ng saklolo matapos tumaas ang lebel ng tubig sa mga lugar. May ilan na ring naitalang patay at nawawala sa pagbaha.

Kumot, hot meals, mga damit, at iba pang relief goods ang ipinamahagi ng grupo ni Bea Alonzo na "I Am Hope" sa Cainta, Rizal at Marikina.

Namigay naman ng rubber boats ang vlogger na si Donnalyn Bartolome para sa ilang barangay sa Montalban, Rizal at Marikina.

Sanib-puwersa rin ang Team Kathniel at Team DJP sa pagkalap ng donasyon para sa mga apektadong komunidad.

Naipaabot na rin sa mga taga-Bicol ang tulong ng Thai actors na sina Bright Vachirawit at Win Metawin.

Ipinaabot ito sa "Tulong Kabataan Network" at Tagani para sa mga magsasaka, katuang ang fanclubs nila sa Pilipinas.

-- May ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News