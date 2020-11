Direk Cathy, nag-alala para sa lolo, lola sa pagbaha sa Cagayan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kasama sa mga naapektuhan sa mga pagbaha sa Cagayan ang pamilya ng film director na si Cathy Garcia-Molina.

Sa isang panayam, sinabi ng direktor na hindi siya mapakali na hindi niya ma-kontak ang kaniyang lolo at lola.

Nakatira sa bukid malapit sa ilog ng Barangay Capatan ang dalawang senior citizen.

"Yung Lola ko pilay, Hindi siya nakakalakad nang normal tapos they are senior citizens. Inilikas sila. Si Lola dinala sa isang bahay, si daddy maano sa gamit, bumalik siya at itinaas yung gamit," kuwento ng direktor.

"Ngayon si Lola yung tuloy tuloy yung pagtaas ng tubig, isinakay siya sa bangka. Habang bumabiyahe siya nakita niya si daddy at sinabi niya na dun na lang ako sa asawa ko, Mas pinili kasi ni daddy na wag pumunta sa maraming tao kasi COVID din."

Pagdating ng umaga, aniya, bumaba ang tubig-baha pero natuklasan din nilang nalunod ang ilang mga alagang hayop nila.

“Kaninang umaga kinamusta namin, bumaba naman na daw. Hanggang bewang sa kusina nila, nalunod na yung mga goats niya, ang nakaligtaas ung baboy, yung mga aso at kambing wala na,” pahayag ni Garcia-Molina.

Dagdag pa umano ng kaniyang lola, walang nag-abiso sa kanila na magpapakawala ng tubig sa dam kaya nagulat sila maging ang mga kapitbahay. -- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News