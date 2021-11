Watch more on iWantTFC

Taos-pusong nagpapasalamat ang noontime show na “It’s Showtime!” sa bago nitong opisyal na direktor na si Jon Moll.

Sa panimula ng ika-12 anibersaryo ng programa, ipinakilala nina Vice Ganda at Vhong Navarro si Moll bilang opisyal na direktor na siya umanong sumaklolo nang magkaproblema noon ang show.

“Kasabay ng pag-welcome namin sa’yo dito at pagmamalaki namin sa buong Pilipinas, sa buong mundo na may bago kaming miyembro, gusto rin namin ipagsigawan ang bago naming direktor,” saad ni Vice.

Ayon sa mainstay host, hindi na bago sa “Showtime” ang direktor dahil isa ito sa umako ng responsibilidad noong hirap na hirap ang palabas.

“Actually di bago kasi simula't sapul siya ang nag-alaga samin. He took the responsibility, ’yung mga panahong hirap na hirap ang Showtime, isa sa siya sa mga direktor na buong pusong sumaklolo sa atin. At ngayon siya na ang opisyal natin direktor,” pagmamalaki ni Vice.

Tumanggi namang humarap sa camera si Moll dahil kuwento ng komedyante masaya na raw ito sa likod ng camera.

Matatandaang ikinagulat ng marami ang biglaang pag-alis ng direktor ng show na si Bobet Vidanes noong nakaraang taon.

Nito lamang nakaraang buwan, muling naungkat ang pag-alis ni Vidanes sa Kapamilya program nang sabihin nito na toxic na ang palabas at hindi na nakakabuti sa kaniyang kalusugan, bagay na tila hindi nagustuhan ng mga dating kasamahan sa “Showtime.”

Nitong Sabado, inilabas ni Vice at DJ MOD ang bagong awiting “Toxic-Free” na nagpapaalala na masaya at enjoy lamang sila sa ginagawa nila.

Tila may pasaring din si Vice sa isa pang sinabi ni Vidanes sa isang panayam na hindi umano ito nakokonsulta sa ilang desisyon sa palabas.

Sa pagsalubong kay Ogie Alcasid bilang regular host ng “Showtime”, biniro ng komedyante ang singer na alam ng kasalukuyan nilang direktor ang pagpasok niya sa show.

“Welcome again. Wala kang dapat ipag-alala. ’Yung pagiging bagong bahagi mo ng ‘Showtime’, alam ito ng direktor namin. Aware siya. Isa siya sa mga nagdesisyon. Just like always,” hirit ni Vice na umani ng pagkagulat sa mga kasamahang host.

“Lahat ng nangyayari dito, alam ng direktor namin kaya ’wag ka dapat ipag-alala.”