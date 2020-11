'Nakakapanlumo': Sharon, panalangin ang alay sa mga naapektuhan ng bagyo

MAYNILA -- Aminado ang aktres na si Sharon Cuneta na nakapanghihina na mapanood ang matinding pinsala na iniwan ng bagyong si Ulysses.

Nitong Huwebes, panalangin para sa kaligtasan ng lahat lalo na ng mga naapektuhan ang ibinahagi ni Sharon sa social media.

"Nakakapanlumo po ang napapanood ko sa news ngayon tungkol sa nasalanta ng bagyong Ulysses. I pray that you are all safe, at doon po sa lahat sa inyong naapektohan, nakakadurog naman po ng pusong isipin," ani Sharon.

"Napakarami na nating mga kababayan ang tinamaan ng lahat na yata ng klaseng dalubyo mula nung pumasok ang 2020."

Sa huli, dalangin ni Sharon ang awa ng Diyos at kaligtasan ng lahat.

"May God have mercy on us and keep us safe. Mahal ko po kayo. Idadasal ko po kayong lahat ng mataimtim," ani Sharon.

Ilang mga personalidad din ang naapektuhan ng bagyong Ulysses.

Maliban kay Nadia Montenegro, inabot din ng baha ang bahay ni Archie Alemania sa Marcos Highway.

Nasira naman ng malakas na hangin ang parte ng bubungan ng bahay ng aktor na si Daniel Matsunaga.

Sa ngayon ay ilang personalidad na rin ang gumagawa ng paraan para makapagpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses.

