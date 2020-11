Kathryn at Daniel, bumiyahe pabalik ng Maynila sa kasagsagan ng bagyong Ulysses

MAYNILA -- Ibinahagi ni Karla Estrada ang naging pag-aalala para sa anak na si Daniel Padilla at nobya nitong si Kathryn Bernardo na kinailangang umuwi mula Batangas sa kasagsagan ng bagyong Ulysses.

Sa Batangas nagte-taping ang dalawa para sa digital movie series na "The House Arrest of Us" ng Star Cinema.

"Ang KathNiel kasi ay nasa Batangas pa para sa last episode ng 'The House Arrest of Us.' So mga 12 midnight natapos sila. Pero 11 pa lang ang lakas na ng hangin. So sinabi ko mag-stay na lang sila roon. Kaya lang hindi pupuwede kasi lahat uuwi," ani Karla sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes

Kuwento ni Karla, iba ang hirap sa kalooban sa paghihintay na makauwi ng ligtas sina Daniel at Kathryn.

"So itong KathNiel on their way home, ala-una, alas-dos, kasagsagan ng lakas ng bagyo eh talagang daig ko pa ang MMDA na monitoring talaga. Ang hirap kasi kahit sabihin natin na bakit 'di mo pinag-stay and all 'eh kasi may bagyo rin doon.' So parang hindi ko na alam. Kinailangan nilang bumalik," ani Karla.

"Awa ng Diyos nakarating talaga sa bahay ng maayos. Nakauwi sila ng 3:30 a.m. kasagsagan ng hangin," ani Karla.



Ayon kay Karla, maliban sa mga anak ay nag-alala rin siya para sa mga naapektuhan ng bagyo.

Kasunod nito ay ibinahagi ni Karla ang plano na pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses.

"Ang dami kong inaalala. Kamusta kaya ang mga taong binabaha ngayon. Hindi ba parang ang hirap, mahirap itulog ang isang bagay. In fact, ito nga malapit na ang kaarawan ko, dapat magse-celebrate ako, but I decided na mayroon pa namang susunod na taon, ibibigay ko na lang muna ito sa mga mas nangangailangan," ani Karla.

Narito ang kuwento ni Karla sa "Magandang Buhay" tungkol sa naging pag-aalala niya kina Kathryn at Daniel. Panoorin ang video sa markang 6:15 hanggang 8:15

