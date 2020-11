Jericho Rosales, may mensahe ng pag-asa't pagbangon

MAYNILA -- Isang mensahe ng pag-asa at pagbangon ang ibinahagi ni Jericho Rosales para sa lahat ng mga naapektuhan ng mga bagyong Rolly at Ulysses.

Sa Instagram nitong Biyernes, nagbahagi si Rosales ng mga larawan ng kalangitan.

"Para sa mga nanagip at nasalanta #ulyssesph at #rollyph. Simbolo at mga kulay ng pagbangon muli at bagong pagasa. Aayusin natin muli hindi lang Marikina, mga karatig syudad kundi buong bansa," ani Rosales.

"Simulan natin sa loob ng puso natin at pananaw. Isang mapayapang araw sa lahat at sana’y bagong lakas ang maidulot nitong umaga," dagdag ng aktor.

Nitong Huwebes, nanawagan si Jericho na magpahatid ng suporta at panalangin para sa mga rescuer na ginagawa ang lahat para matulungan ang mga naapektuhan ng bagyong Ulysses.

Ito ay matapos na muling tumulong ang aktor sa pag-rescue ng mga residente gamit ang kaniyang surfboard sa kasagsagan ng bagyong Ulysses sa Marikina.

Tumulong ang aktor na si Jericho Rosales at ang kaniyang asawa na si Kim Jones sa pagsagip ng mga residente malapit sa Marikina River sa Tumana, Marikina noong Nobyembre 12. Mataas ang naging baha sa lugar dahil sa bagyong Ulysses. Mark Demayo, ABS-CBN News

Para sa aktor, hindi matatawaran ang kabayanihan ng mga rescuer na ibinubuwis ang buhay para mailigtas ang iba.

"Pray for the rescuers, support the rescuers, support the team. I hope they get enough funds for rescue, we get better warnings sana for the people para hindi mangyari ang ganito kasi bahain ang Pilipinas, bagyuhin talaga ang Pilipinas," ani Rosales.

Kasama ni Rosales ang asawang si Kim Jones sa pagsalba ng mga residente.

Isa ang Marikina sa mga lungsod na matinding natamaan ng bagyong Ulysses na nagdulot ng malawakang paglikas ng mga residente sa Kamaynilaan at mga karatig-lugar.

Paglalarawan ng ilang residente na "mala-Ondoy" ang bahang idinulot ng bagyo, na ngayon ay palabas na ng Philippine area of responsibility.

Noong 2009, tumulong din si Rosales sa pag-rescue sa ilang residente sa kanilang lugar nang manalanta ang bagyong Ondoy.

