Bahay ni Nadia Montenegro, binaha dahil sa bagyong Ulysses

MAYNILA -- Isa ang aktres na si Nadia Montenegro sa direktang naapektuhan ng bagyong Ulysses.

Gamit ang social media, ibinahagi ni Montenegro nitong Huwebes ang pagpasok ng tubig baha sa kanilang bahay sa isang subdivision sa may Marcos Highway, isa sa mga lugar na matinding naapektun ng bagyo.

Sa comment section ng kanyang post, ibinahagi ni Montenegro na ligtas sila ng kanyang pamilya.

"ubos Ey. Everything inside. Gone! Pero safe lahat," ani Montenegro bilang tugon sa isang netizen.

Ilan naman sa nagpaabot ng panalangin at pag-aalala sa aktres ay sina Denise Laurel, Ted Corpuz at Ariella Arida.

Sa pinakabagong post ng aktres nitong Biyernes ng umaga, ibinahagi ni Montenegro na kahit magkakahiwalay-hiwalay sila ng kanyang mga anak ay maayos at ligtas silang lahat.

Hindi na rin napigilan ng aktres ang maging emosyonal dahil na rin sa naranasan at sa tulong at pagmamahal na kanilang natatanggap.

"Good morning, it's the morning after. Watching the news. We are all safe, me and the kids, although watak-watak kami. Wala lang akong makausap. I'm so used to being the one on the other side helping. Kaya hopeless ako ngayon kasi hindi ako makatulong. Pero I'm so grateful to be on the other side with all the help that we are receiving, all the love that we are receiving from each and everyone of you," ani Montenegro.

"Ang bilis-bilis po ng pangyayari kahapon. Bumigay po ang wall ng creek sa tabi ng bahay namin while we were trying to save the cars nalingat lang po kami the water from the back of the house doon po dumaan and then umabot na kaagad ng hita, tapos umabot kaagad ng bewang. In short, wala kaming na-save, wala kaming nakuha but those are material things. Ngayon naiintindihan ko na, kasi nangyari sa akin ito," dagdag ng aktres.

Panalangin naman ang alay ni Montenegro sa mga kababayan na apektado ng nagdaang bagyo. Aniya, mas pinatabay ng kanyang naranasan ang paniniwala niya sa Diyos.

"I pray for everyone affected by the typhoon. If there's one thing I want to share eh 'yun nga sabi ko sa post ko natangay man ni Ulysses lahat, nakuha man niya lahat pero grateful lang ako na lalong tumibay ang faith ko," ani Montenegro.

"Many lives are lost and I ask you to please continue to pray for them. Matibay ang Filipino pero mas matibay tayo kapag mayroon tayong Diyos sa buhay natin. And I know that this is just a test, a trial, a sad one. It's a dark time for me but my faith is just so much stronger and I feel so much loved. Thank you, I'll be fine, we'll be okay. Ulysses didn't damage me, he affected my but he didn't damage me," dagdag ng aktres.

Related videos:

Watch more in iWantTFC