Angeline Quinto postpones cremation of Mama Bob due to typhoon

MANILA -- Singer Angeline Quinto has decided to postpone the cremation of her adoptive mother Sylvia "Mama Bob" Quinto, who passed away over the weekend, due to bad weather brought by typhoon Ulysses.

Quinto took to Instagram on Thursday night to share her decision.

"Mama Bob, 'di ko muna pinatuloy ang cremation mo ngayon ha. Ang lakas kasi ng hangin at ulan kanina e. Alam ko naman ayaw mo 'yun e. Bukas na lang Mama Bob ha," Quinto wrote.

"I love you very much mamam. Sobra Ma. I miss you Mama Bob kong mahal na mahal."

In her latest post, Quinto once again expressed her love for her Mama Bob.

"Alam na alam mo kung gaano kita kamahal at namimiss. Nasa pinakamagandang lugar ka na Mama Bob. Mag-enjoy ka d'yan Mama ha. Siguro lagi kang nakangiti d'yan," she said.

"Basta Mama, lahat ng itinuro mo sa akin habang buhay ko 'yang babaunin. Mahal na mahal na mahal kita Mama Bob ko. Ang naging mundo at pangarap ko. Ang ULTIMATE IDOL NG BUHAY KO," the singer added.

Mama Bob had a stroke last Sept. 9 and had been in the hospital.

"Ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Hindi mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko kaya. Ama, buong buo ang tiwala at pananalig ko sa 'Yo. 'Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama," Quinto earlier said.

Related video: