SB19 nagsimula na sa kanilang US tour

NEW YORK — Nagsimula na sa kanilang multi-leg US tour ang Pinoy pop group na SB19.



Opening performance pa lang ng SB19 sa kanilang kauna-unahang US concert, ibinandera na agad nila ang kanilang pagiging Pilipino.



“We’re here, and we’re here to perform and promote Pilipino music,” ani Pablo na miyembro ng SB19.



Sa kanilang kauna-unahang international tour at mga TV appearance sa Amerika tulad ng performance ng grupo sa “Good Day New York” ng Fox TV, unti-unti na nilang nakakamit ang pangarap na maging bahagi ng global pop market.

“We did not expect na may mga taong nag-aabang sa amin even sa harap ng Fox Building earlier. Super unbelievable po yung nangyayari, but then, siguro na realize namin na eto yung bunga ng paghihirap na dinaanan namin,” sabi ni Justin, miyembro ng SB19.



“‘Yun naman talaga ‘yung pinunta namin dito tulad nga ng sabi ni Ken kanina, first step to achieve our dreams,” ani Josh na miyembro rin ng grupo.



Bilang kauna-unahang Filipino group na nominado sa Billboard music awards at ang pagpasok ng kanilang patok na kantang “Bazinga” sa US Billboard Hot Trending Songs na tumagal nang 7 linggo, lalo pang nakikila ang SB19 sa mainstream America.

Ang ilan sa nanood ng concert sa Paladium Times Square ay lumipad pa mula sa iba’t ibang malalayong states tulad ng Florida, Texas, at Maryland



Laking pasalamat din ng nina Ken, Justin, Josh, Stell, at Pablo sa mga “A’tin” -- ang solid supporters ng bagong global sensation.



“Mag-enjoy po tayo lahat i-treasure natin ‘yung mga moment we spent together, gusto namin na mapasaya kayo and thank you so much for supporting kasi napapasaya n’yo rin kami.” sabi ni Ken, miyembro ng SB19..



“Hindi lang naman para po sa amin lang ito… Simula pa lang alam na namin ang goals namin, that is to promote Filipino music all over the world,” sabi ni Pablo.

“Naniniwala po tayo lahat sa musikang Pilipino, Soon po, ‘yung mga dream natin magiging reality na... so sama-sama po tayo lagi, Atin ‘to!” ani Josh.



Ang next stop ng grupo ay sa Hollywood, Los Angeles sa November 12 at Redwood City sa San Francisco, California sa November 18.



“Sana po makanood kayo sa isa diyan sa mga lugar na ‘yan, dahil malaking tulong po iyan para maiangat ang OPM,” sabi ni Justin.



“Para sa mga kababayan namin, or hindi man namin kababayan, we’re inviting everyone to watch our concerts, let’s celebrate the wonderful music of SB19,” dagdag pa ni Stell.

