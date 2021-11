Coco, inaming may ibang serye sanang gagawin bago 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Muntik nang hindi mapanood ng mga Pilipino ang maaksiyong buhay ni Cardo Dalisay, ang karakter na ginagampanan ni Coco Martin sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes para sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng serye, ikinuwento ni Martin na ibang proyekto ang dapat sana ay gagawin niya noon.

Aniya, hindi natuloy ang una nilang inihandang proyekto matapos magbigay ng suhestiyon ang dating pangulo at CEO ng Kapamilya network na si Charo Santos-Concio.

"Mayroon sana kaming gagawin ni Direk Malu Sevilla na teleserye na pagbibidaan ko po sana. Ang pini-peg po namin dito ay 'yung 'Miracle in Cell No. 7.' Kasi lang po nung pini-present namin kay Ma'am Charo Santos, sabi niya, 'Ang tagal nang hindi nakita ni Coco sa TV, tapos makikita siya sa ganitong project. Bakit 'di kayo gumawa ng isang kuwento tungkol sa kapulisan,'" paunang kuwento ni Martin.

Ani Martin, ang idolo niyang si Fernando Poe Jr. o FPJ at ang pelikula nito na "Ang Probinsyano" na inilabas noong 1997 ang naging inspirasyon nila para mabuo ang ngayon ay isa sa pinakamatindi at sinusubaybayang serye sa bansa.

"Ang buong creative ngayon nag-panic. Kasi siyempre buo na namin 'yung kuwento, actually ishu-shoot na namin siya. And then, back to zero kami ngayon. Suddenly biglang pumasok sa isip ko na 'Bakit hindi natin gawin 'yung pelikula ni FPJ? Panoorin niyo 'yung 'Ang Probinsyano' tungkol 'yon sa buhay ng magkapatid ganito-ganyan.' Movie talaga ni FPJ ang naging inspirasyon namin para gawin 'yung teleserye," ani Martin.

"Siyempre bago ang lahat ay ipinagpaalam muna namin ito kay Tita Susan Roces. Sa kabutihan naman ay pumayag siya," dagdag ni Martin na bukod sa pagiging bida ay siya ring creative head director ngayon ng "Ang Probinsyano."

Sa serye naman ginagampanan ng balo ni FPJ ang karakter ni Lola Flora, ang mapagmahal na lola ni Cardo Dalisay.

Sa telebisyon, unang umere ang "FPJ's Ang Probinsyano" noong Setyembre 28, 2015 na mainit na tinanggap ng mga manonood at hanggang ngayon ay patuloy na tinututukan.

