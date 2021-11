MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, nagkuwento sina Coco Martin at Julia Montes sa kanilang muling pagsasama sa trabaho bilang mga bida ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa espesyal na episode ng "Magandang Buhay" nitong Biyernes na kinunan sa set ng serye sa Ilocos, ibinahagi ng dalawa ang saya at kaba sa kanilang muling pagtatambal.

"Masaya, excited, kinakabahan dahil medyo matagal din kaming hindi nagkasama ni Jules sa isang teleserye. Huling soap opera namin 'Ikaw Lamang.' Then after that nag-'Ang Probinsyano' na ako. Nagdire-diretso na ako. Si Julia naman nag-teleserye na siya ng iba. Nag-'Doble Kara,' 'Asintado.' Siyempre may pressure sa amin dahil mataas kasi ang expectation ng viewers natin sa 'Ang Probinsyano,'" ani Martin.

Pag-amin ng aktor, iba ang saya sa mainit ang pagtanggap ng mga manonood sa karakter ni Montes.

"Nakakatuwa naman dahil maganda ang pagtanggap nila nang malaman nilang papasok si Julia kasi nga talagang pinaghandaan. Hindi natin binibigo ang ating mga manonood. Mas maganda 'yung bagong kuwento na hinahain natin sa kanila," dagdag ng aktor.

Para kay Montes, isang malaking biyaya ang mapabilang sa "Ang Probinsyano" na ngayon ay nagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo.

"Unang-una siyempre kinakabahan din. Sobrang saya and sobrang blessed na mapasama sa ganito kaganda, ganito kalaki at magandang pamilya. Parang ang pakiramdam ko ay hindi siya work, nakahanap ka ng pamilya. Matututo ako rito kasi lahat involved hindi lang artista (kung hindi) buong team. Lahat kasi ibibinigay yung puso," ani Montes.

"I'm just super blessed po na mapasama sa team niyo. Paulit-ulit kong sasabihin talaga na grabe ang hard work ng bawat isa," dagdag ng aktres.



Kuwento ni Martin, sa umpisa nang pagdidirehe niya kay Montes ay kita niya na nahihiya pa ito.

"Noong unang eksena na dinidirek ko siya rito sa 'Ang Probinsyano' nakita ko na ano pa siya, nahihiya, na-o-awkward, hindi pa siya kumpiyansa. Hindi ko siya gaano kino-correct, kasi alam ko na mas kapag kinorek ko siya ay mas matatakot siya sa akin. Kung nakikita ko na hindi naman masama o hindi naman pangit ang ginagawa sabi kong ganun palulusutin ko na kasi sabi kong ganun doon siya magkakaoon ng confidence. Kaya kapag nakikita ko siya 'okay, ganda!" Sa akin, it's better na maging kumportable siya sa set. 'Yung pangatlong eksena na ginawa niya 'yun komportable na. Sabi ko 'oh ayan nahuli mo na,'" kuwento ni Martin.

"Pero nahihiya rin ako sa kanya parang alam ko kasi 'yung rapport ng artista at director paano. So more of napi-pressure rin ako. In a good way kasi kilala niya ako kapag sinabi niyang kulang, alam kong kulang talaga," hirit na kuwento naman ni Montes.

Ayon kay Martin, natutuwa siya na walang problema kay Montes ang paggawa ng mga maaaksiyong eksena.

"Kasi dito the more na buwis-buhay, mas 'yun 'yung pinupuntahan namin. Nakakatuwa naman kasi game na game siya," ani Martin.

Para sa ika-6 na taon ng serye, ipinangako ni Martin ang mas matitindi pang eksena.

"Excited, sobrang saya sa kabila noon pressure. Siyempre kinakabahan ka pero I'm sure na ibibigay po namin 'yung best. Hindi namin hahayaan na 'yung mga humahanga sa amin noon pa at lahat ng mga tagasubaybay ng 'Ang Proinsyano' ay hindi namin bibiguin. Kasi 'yung pagsuporta at pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin ay sobra-sobra po 'yon kaya pipitilin naming tumbasan o suklian yon," ani Martin.

Dagdag naman ni Montes: "Yung excitement nila sa pagsasama namin ulit dito siguro 'yon rin ang drive namin at inspiration na mas pagandahin pa at ibigay ang lahat ng kaya namin para rito sa show."

Sa telebisyon, unang umere ang "FPJ's Ang Probinsyano" noong Setyembre 28, 2015 na mainit na tinanggap ng mga manonood at hanggang ngayon ay patuloy na tinututukan.

Mapapanood ang seryeng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.

