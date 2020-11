'Support rescuers': Mensahe ni Jericho Rosales sa gitna ng mga pagbaha

Tumulong ang aktor na si Jericho Rosales at ang kaniyang asawa na si Kim Jones sa pagsagip ng mga residente malapit sa Marikina River sa Tumana, Marikina noong Nobyembre 12. Mataas ang naging baha sa lugar dahil sa bagyong Ulysses. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Matapos tumulong sa pag-rescue ng mga residente noong bagyong Ondoy taong 2009, muling lumusong ang aktor na si Jericho Rosales na mag-rescue gamit ang kaniyang surfboard sa kasagsagan ng bagyong Ulysses sa Marikina.

Para sa aktor, hindi matatawaran ang kabayanihan ng mga rescuer na ibinubuwis ang buhay para mailigtas ang iba.

"Pray for the rescuers, support the rescuers, support the team. I hope they get enough funds for rescue, we get better warnings sana for the people para hindi mangyari ang ganito kasi bahain ang Pilipinas, bagyuhin talaga ang Pilipinas," ani Rosales.

Kasama ni Rosales ang asawang si Kim Jones sa pagsalba ng mga residente.

"This morning paglabas namin, baha na. Usually kapag baha dito kasi, ganyan talaga. Laging ganyan ang problema. Sometimes walang boats or flotation devices so naglabas kami ni Kim ng surfboard," ani Rosales.

Isa ang Marikina sa mga lungsod na matinding natamaan ng bagyong Ulysses na nagdulot ng malawakang paglikas ng mga residente sa Kamaynilaan at mga karatig-lugar.

Paglalarawan ng ilang residente na "mala-Ondoy" ang bahang idinulot ng bagyo, na ngayon ay palabas na ng Philippine area of responsibility.

Pero ani Rosales: "Wala akong data or facts pero in a sense na hindi natin nalaman na tataas nang ganito [ang baha], mas malala ito para sa akin."

"Kasi parang paggising ng mga tao, napuyat sila kagabi, paggising nila ganyan na. Maraming taong hindi nakaalis. Based on nangyari na before tapos caught by surprise na naman tayo na ganito, I think in that sense medyo mas malala ito," dagdag niya. -- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News