Belle Mariano, magsisimula nang mag-aral sa kolehiyo

Belle Mariano. Screengrab mula sa "Magandang Buhay"



MAYNLA -- Kursong Psychology ang napili ni Belle Mariano sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo.

"This week po ako mag-i-start. So let's see how I balance stuff," kuwento ng aktres sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

"Magsa-psych po ako. I think because it's really something close to me, most especially in the field of my work which is acting. Kasi we play [roles] with our emotions po," dagdag niya.

Watch more News on iWantTFC

Kasama ni Mariano sa pagbisita sa "Magandang Buhay" ang kanyang love team partner na si Donny Pangilinan, na kamakailan ay nagtapos sa kolehiyo.

Nagbigay ng payo si Pangilinan sa mga kabataan na iniisip na sumuko sa kanilang pag-aaral.

"Siguro in this specific time na you are studying, ang daming nangyayari. Parang naiisip niyo na hindi magiging worth it kasi hindi niyo naman alam kung ano ang magiging after-effect nito. Pero ako, when you look back, lahat ng sacrifices na ginawa niyo, sobrang worth it talaga," aniya.

"So keep pushing, kaya niyo 'yan. Just put your resources and time also on those who will push you to do better and will lead you towards those goals na gusto niyong gawin."

Sagot naman ni Mariano: "Papakinggan ko 'yon, gagawin ko rin. Siyempre iba-balance ko rin lahat."

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Sa "Magandang Buhay," inanyayahan din ng "DonBelle" love team ang mga manonood na suportahan ang kanilang pelikulang "An Inconvenient Love" na ilalabas sa Nobyembre 23.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC