Mainit ang naging tapatan ng mga taga-suporta nina Vilma Santos at Nora Aunor noon. ABS-CBN

Kung ngayon sa social media na idinaraan ng maraming fans ang pakikipagtalo sa ibang grupo, sa kapanahunan ng mga beteranang aktres na sina Vilma Santos at Nora Aunor, umabot sa pisikalan ang pag-aaway ng kani-kaniyang taga-suporta.

Ito ang inamin ng kinikilalang “Star For All Seasons” na si Santos sa vlog ng kaniyang anak na si Luis Manzano.

Sa nasabing YouTube content, natanong ni Manzano ang ina tungkol sa tindi ng pagtatapat ng mga Vilmanians at mga fan ni Aunor na Noranians.

“Batuhan, anak. May ano pa, ‘yung batuhan ng bubog... yung parang dinikdik na mga bote, tapos ibabato 'pag dadaan ka,” kuwento ni Santos.

Paglalahad pa niya, minsan na rin siyang tinusok ng aspile sa isang premiere night noon: “Pagpasok kong ganon sa sine, talagang crowded, sabi ko ‘Bakit ang sakit?’ Alam mo, paghipo ko ng gilid ko po, may pardibleng nakatusok. May tumusok sa 'kin.”

Ayon kay Manzano, dahil wala pang social media, nauuwi noon sa sakitan ang paghaharap ng dalawang tinitingalang pangalan sa industriya.

Dagdag pa ni Santos, na pinasok din ang mundo ng pulitika, nakita nila kung paano magbatuhan ng silya ang mga fans nila ni Aunor habang ginagawaran ng parangal sa Araneta Coliseum.

“Pisikal talaga. At saka kinokoronahan kaming dalawa sa Araneta Coliseum, from the stage nakikita namin sa baba 'yung mga fans, naghahampasan, nagbabatuhan ng silya. Serious ito,” pag-amin ni Santos.

Kaya naman hindi aniya naiwasan na magkaroon sila ng tampuhang dalawa dahil nakakaapekto na ang rivalry nila sa showbiz.

“Halos hindi kami magkibuan, kasama ko lahat ng Vilmanians ko, kasama naman niya sa isang corner lahat ng Noranians niya. And then tuloy ‘pag magka-eksena na kaming dalawa, pati pagtitinginan namin parang awkward. Awkward kami sa isa't isa,” saad nito.

Ngunit sa huli, naisantabi naman umano nila ang tampuhan at naging malapit na magkaibigan.

“Umabot kami sa ganun, until I think if I’m not mistaken, her dad ba, or mom passed away, dumalaw ako. Since then, we became close,” ani Santos.

Samantala, isang pasasalamat ang ipinahatid ni Santos sa lahat ng kanyang mga tagahanga na nakaalala sa kanyang ika-68 kaarawan nitong Nobyempre 3.

Kamakailan lang ay inanunsiyo ni Santos na hindi na siya tatakbo sa halalan sa susunod na taon.