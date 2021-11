MAYNILA -- Nauwi sa pagiging emosyonal ang sorpresang mensahe ni KC Concepcion para sa kaarawan ni Moira dela Torre.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, mga mensahe mula sa pamilya, kaibigan at kapwa mga artista ang natanggap ni Dela Torre.

Isang video message mula kay Concepcion ang nagpaluha kay Dela Torre.

Sa mensahe ni Concepcion, ibinahagi nito ang kasiyahan na maging parte ng buhay ng Dela Torre sa mga sandaling pinakakailangan siya nito.

"Alam mong mahal na mahal kita and I am so proud of the woman that you are now. Alam ko rin na kahit hindi ko alam na noong time na 'yon na lumalaki ka, ako 'yung nasa tabi mo at ako ang kasama mo through all of your ups and downs dahil sa ikinuwento mo sa akin na kasama mo ako sa kuwarto mo. Kahit paano happy ako na I was able to be there for you nung times that you needed mo the most. I love you Moi, happy birthday. Keep inspiring people. Napakasarap ng feeling na mayroon kaming isang Moira," ani Concepcion.

Paliwanag ni Dela Torre, si Concepcion ang naging isa sa mga nagbigay sa kanya ng pag-asa noong siya ay may mabigat na pinagdadaanan dahil sa pamilya.

"When I was 12 years old and I was going through broken family po. Hindi pa po kami reunited ng biological father ko noon but then one time I came across this magazine tapos pagbukas ko nandoon siya tapos magkatabi ang picture nila ni Sen. Kiko [Pangilinan] then 'yung picture po ni Sir Gabby [Concepcion]. Parang doon po ako nag-start na magdasal na if posible itong mangyari for her then it should be possible for me," ani Dela Torre.

Dagdag ni kuwento ni Dela Torre, naganap ang pagsasama ng dalawa niyang ama sa kanyang kasal noong 2019.

"Naging breakthrough ko po for the very first time naging kumpleto po ang pamilya ko both sides of my parents, both siblings on my wedding day and both my dads walked me down the aisle. But if not for Ate KC's story on that magazine, hindi po ako magiging hopeful na posible 'yon for me," ani Dela Torre.

Maliban kay Concepcion, ilan din sa mga nagpahatid ng mensahe kay Dela Torre ay sina Mimiyuuuh, John Prats at Sam Milby.