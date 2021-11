Screenshot mula sa vlog ni Elisse Joson



Puno man ng katatawanan ang bagong vlog ni Elisse Joson, hindi pinalampas ng aktres na matanong ang ina ng nobyong si McCoy de Leon kung tanggap niya ang relasyon nila ng aktor.

Sa laro na "Who Knows McCoy Better?", nagkatuwaan sina Joson at Shiela de Leon, ina ni McCoy, sa pagsagot ng mga tanong na ibabato ng dating Hashtags member.

Umikot ang mga katanungan ni McCoy sa mga paborito niya tulad ng pelikula, kulay at numero. Pinahulaan din niya sa dalawa kung ano ang kinatatakutan at ikinatutuwa niya.

Sa huli, hinayaan ng aktor na magbigay ng tanong ang dalawa sa isa’t isa. Dito tinanong ni Joson ang ina ng kasintahan kung aprubado ba nito ang kanilang pagsasama.

“Approved na,” maikling sagot nito sa aktres.

Nito lamang katapusan ng Oktubre, ginulat nina McCoy at Elisse ang publiko nang amining may anak na sila sa reality series na “Pinoy Big Brother,” kung saan sila unang nagkakilala.

Malaki rin ang pasasalamat ni Elisse sa mga magulang ni McCoy sa pagtanggap sa kaniya at sa anak nilang si Baby Felize.

Sa Instagram, ipinasilip ng aktres kung gaano ito ka-close sa pamilya De Leon at kung gaano kaaliw ang mga ito sa bagong silang na sanggol.

“To the De Leon family, Mommy She, Daddy Lo, thank you for Mccoy. Thank you po for welcoming me and Felize into your family,” ani Joson.

“I've always wished to have a big family someday and now our baby is very lucky to be with a big, happy family. Thank you for loving Felize,” dagdag nito.

Nagpasalamat din ito sa paggabay sa kanilang dalawa ng mga ito ngayong may maliit na silang pamilya.

“I'll cherish it all. We appreciate everything you do for us. We love you po,” saad ng aktres.

Unang nagkakilala at nagkamabutihan sina Mccoy at Elisse sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016.

Nagkahiwalay man, nagkabalikan muli ang dalawa bago magpandemya na inanunsyo nila nitong Hunyo.