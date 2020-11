Bakit nag-social media break si Liza Soberano

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Binasag na ni Liza Soberano noong Martes ang kaniyang katahimikan matapos ang ilang linggong kawalan ng update sa social media.

Sa serye ng tweets, humingi ng paumanhin si Soberano sa kanyang fans at sinabing sinusulit lang niya ang oras kasama ang kanyang pamilya.

"Hi everyone! Sorry I’ve been MIA (missing in action) for a while. Just savoring the time I have with the people most special to me," anang aktres.

Kasalukuyang nasa Amerika si Soberano para alagaan ang may sakit niyang lola.

Umamin si Soberano na dumadaan siya sa mga pagsubok at kinailangan niyang magpahinga at isipin ang kanyang goals at misyon sa buhay.

"It’s honestly been a very trying time for me and I wanted to express how I was feeling with all of you but it was just too soon for me. I needed to take a break and think about life, my goals and what I think my mission is in life."

Maraming pinagdaanan ngayong taon ang aktres gaya ng pagkansela ng teleserye niyang "Make It With You" at pagkakadawit sa isyu ng red-tagging.

—Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News