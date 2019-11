'Magiging mommy na ako!': Anne Curtis, inanunsyo ang pagbubuntis sa 'Showtime'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- "Magiging mommy na ako!"

Ito ang naging sigaw ng Kapamilya host na si Anne Curtis ng salubungin siya ng ibang hosts ng "It's Showtime" nitong Lunes ng tanghali.

Ayon kay Anne, magkakahalong emosyon ang nararamdaman niya ngayon kasunod ng mainit na suporta na kanyang natanggap kasunod ng naging anunsyo nila ng aswang si Erwan Heussaff ng kanyang pagdadalang tao.

"I'm very, very happy. Erwan and I are very happy. Again, maraming maraming salamat to everyone, the overflowing love talaga na we received after announcing yesterday for Erwan and I," emosyonal na pahayag ni Anne.

"Maraming salamat, madlang people for the love na binigay niyo yesterday sa akin, sa asawa kong si Erwan and for my little one. So, thank you," patuloy pa ng "Showtime" host.

Dito, siniguro rin ni Anne na safe siya bago gawin ang kanyang naging buwis-buhay na performance sa naganap na Magpasikat para sa ika-10 taon ng "It's Showtime."

"Kaya nga 'yun lang ang ginawa ko, hindi ako sumampa, very simple lang ang ginawa ko," aniya. "Safe na safe naman at ang nakakalam lang that time is 'yung trainer ko. Siya lang ang nakakaalam," paliwang ni Anne.

Emosyonal pa na kuwento ng "Showtime" host: "Ang saya lang kasi 'di ba, we celebrate 10 years, so ang dami nang nangyari sa 10 years ng buhay ko sa 'Showtime' from being single, nagkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng asawa and now we celebrate our 11th year in 'Showtime' and now I'm going to be a mom."

Ibinahagi rin ni Anne na hindi rin madali ang kanilang pinagdaanan sa pagtatago ng kanyang pagdadalang tao.

"It's been quite a journey. We decided talaga na i-keep muna sa amin ni Erwan, kami lang talaga ang nakakaalam. Just because we wanted to keep the baby for us muna and it was really a nice journey," kuwento pa ng Kapamilya host.

"Medyo nahirapan din kami noong una para hindi mahalata pero ang galing din, kasi hindi rin muna siya nagpakita masyado. And it was nice to share with Erwan and I, it was our little secret, and then now we are ready to share to the whole world, kaya ayan nagpapakita na talaga siya," pahayag pa ni Anne.