Vhong Navarro bail hearing tapos na

Natapos na ang ika-5 at huling bail hearing sa rape case na isinampa laban sa aktor na si Vhong Navarro.

Hindi humarap nang personal ang aktor dahil sa kahilingan nitong sasalang siya sa pamamagitan ng video conference.

Pero dumating sa hearing ang kaniyang abogado na si Atty. Alma Mallonga para sa cross examination kay Denice Cornejo, na dumating kasama ang kaniyang abogado na si Atty. Howard Calleja.

Tumangging magbigay ng panayam si Cornejo maging ang kanyang kampo.

Samantala, ayon kay Atty. Mallongga, kampante sila sa naging resulta ng bail hearing at umaasa silang makakapagpiyansa at makapag-Pasko si Navarro kasama ang kanyang pamilya.

"We did our best. We did everything that was necessary in our belief to show the truth and the truth is that Vhong from our perspective is entitled to bail," ani Mallonga.

Dagdag pa ni Atty. Mallonga, nasa mabuting kalagayan naman ang aktor sa kabila ng kanyang pinagdadaanan.

"Mas na-appreciate niya ang family, mas nakita niya ang pagmamahal ng mga anak niya at asawa niya sa kaniya, nanay niya, at fans. Support ng mga kaibigan," aniya.

Sa Biyernes ang formal offer of documentary evidence at sa Lunes ito nakatakdang isumite para sa resolusyon.