MAYNILA -- Pinayuhan ni Big Brother ang celebrity housemate na si KD Estrada na ngayon ay dumadaan sa pagsubok dahil sa nararamdaman nito para sa kasamahang housemate na si Anji Salvacion.

Sa video na inilabas ng "Pinoy Big Brother" nitong Martes, nilinaw ni Salvacion kay Estrada na tanging pagiging kaibigan lang ang maibibigay niya rito.

Sa confession room kung saan sinamahan siya ng housemate na si Alexa Ilacad, isang payo ang ibinigay ni Kuya kay Estrada para sa pinagdadaanan nito.

Watch more on iWantTFC

"KD, parehas kayong may pinagdadaanan ni Anji na masakit para sa iyo. Masakit dahil may pagmamahal. Pero KD, subukan mong lakasan ang loob mo, subukan mong maging matatag dahil ipinapangako ko sa iyo na ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay unti-unti rin 'yang mababawasan. Siguro hindi, agad-agad, hindi ngayon. Pero, magtiwala ka na darating ang araw ay bubuti ka rin," ani Kuya kay Estrada.

"Kung anuman ang naging desisyon ni Anji, ginawa niya 'yon dahil 'yon ang tingin niya na makakabuti para sa kanya at para sa iyo. At kung nasaktan ka man sa proseso bahagi 'yon ng pagmamahal mo sa kanya," dagdag ni Kuya.

Sa kanilang naging pag-uusap, diretsahan ang naging paglilinaw ni Salvacion kay Estrada na walang pag-asa na magkaroon sila ng relasyon.

Naging emosyonal naman si Estrada sa paghingi ng tawad kay Salvacion na nadamay at nasaktan din sa kanyang pinagdadaanan.

Sa pagpasok pa lang ng Bahay ni Kuya ay napansin na agad ang pagiging mahiyain ni Estrada. Pansin din ang pagiging mapag-isa nito bilang isang introvert.

Sa naging pag-uusap nina Kuya at Salvacion noon, inamin ng huli ang naging pag-iwas niya kay Estrada ay dahil sa takot niya na mahusgahan ng mga tao.

Si Estrada at Salvacion ay parehong nominado na mapalabas ng "PBB" house ngayong linggo.

Bago pa pumasok sa "PBB," magkasama si Salvacion at Estrada sa "ASAP Natin 'To" bilang parte ng new breed of singers kasama sina Angela Ken, Sam Cruz, at Diego Gutierrez.

Mapapanood ang "PBB" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at may 24/7 livestreaming sa Kumu.

Related video:

Watch more on iWantTFC