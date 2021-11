MAYNILA -- "Okay naman ako. Keri naman."

Ganito inilarawan ng aktres na si Janice de Belen ang buhay na walang karelasyon.

Sa pagdiriwang ng kanyang ika-53 na kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Martes, nagbalik-tanaw ang dating child superstar sa kanyang buhay at karera.

Sa programa, naibahagi rin De Belen ang saloobin sa hindi pagkakaroon ng karelasyon.

Bagamat marami ang humihiling na magkaroon pa siya ng bagong buhay pag-ibig, iginit ng aktres na masaya siya sa kalayaan na mayroon siya ngayon.

Watch more on iWantTFC

"Alam mo marami ang nagwi-wish niyan para sa akin. Pero marami naman akong love. I'm giving it away to my friends, to everybody. Why to only one person when you can give it to a lot? I am so happy with what I am doing now. I am so happy with the freedom that I have," ani De Belen.

"Kasi feeling ko medyo madamot na rin ako. Madamot na ako sa oras ko. Ayaw ko na makisama, ayaw ko na makibagay, ayaw ko na manimbang. Okay na 'yon sa akin gagawin ko sa work pero 'yung gagawin na ganyan (sa relasyon) parang 'di ko na kaya. Kasi I've been what? I've been single for 13 years. So I've been doing things on my own. So parang feeling ko kung 13 years kinaya ko eh, 'di okay naman ako. Keri naman."

Dagdag pa ng aktres: "I am not (lonely). I am happy. I do what I want. I wake up when I want to. I sleep when I want to. I work when I want to."

Apat ang anak ni de Belen sa dating mister na si John Estrada. Si Luigi naman ang anak ng aktres sa dating nobyo na si Aga Muhlach.

Sa ngayon, maliban sa pagiging guest co-host sa "Magandang Buhay" ay isa rin si De Belen sa mga hurado sa "ReiNanay" segment ng "It's Showtime."

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC