Sam Milby, malaki ang pasasalamat na may trabaho, love life nitong pandemya

MAYNILA -- Sa kabila ng pagsubok dala ng pandemya, nanatilling positibo ang pananaw sa buhay at pag-ibig ng aktor na si Sam Milby.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ni Sam na isang malaking biyaya ang pagkakaroon ngayon ng masayang buhay pag-ibig at trabaho.

"Ayaw ko maging insensitive siyempre, my heart goes out sa mga tao, sa buong mundo nitong pandemya ...I just feel so blessed to have work and to be comfortable pa rin sa buhay," ani Sam.

Nang matanong kung ano ang nakakapagpapasaya sa kanya ngayon, tugon ni Sam: "I'm so blessed. First off, happy ang puso ko. I'm blessed sa love life definitely but I'm also blessed sa mga tao sa paligid ko. I have great friends and I just learned to appreciate more during this pandemic. I'm grateful to have people in my life even my sister, yung pamangkin ko, church friends ko. .. I feel so blessed."

Tulad ng marami, isa sa pagsubok na hinaharap ni Sam ngayong pandemya ay ang mapalayo sa kanyang pamilya lalo na ang kanyang ama.

"My dad kaka-86 pa lang niya. So I've been so worried, I'm lucky na kung saan sila sa Ohio, it's a rural area hindi masyadong maraming tao but of course 'yung worry na my dad he's a bit older na... I can't go home to see them, so medyo mahirap," ani Sam.

"Not only the challenge of being away sa loved ones ko but the uncertainty of your future. Aaminin natin na this job is not stable. Ako 36 na ako, hindi ko alam kung ilang years pa ako sa showbiz and you don't know in the next few years paano ang trabaho hindi ba? So that fear of paano na ang future ko. But that's also why with this project 'Ang sa Iyo ay Akin' I'm just so grateful," ani Sam.

Pag-amin ni Sam malaki ang naging tulong ng kanyang buhay pag-ibig para mabawasan ang kanyang pag-aalala dala ng pandemya.

"Well love life ko. Siya ang una na kakausapin ko. My sister is always been there .... and 'yung mga church friends ko," ani Sam.

Mayo nito lamang taon nang naging bukas si Sam sa relasyon niya kay Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Sa nakaraang panayam, sinabi ni Sam na si Catriona ang "the one" para sa kanya.

“Siyempre, may difference sa edad namin. Ako, I’m 36. She's 26, and kaka-start pa lang ng career niya. It’s early, but I do believe she is the one," ani Sam.

Sa ngayon ay isa si Sam sa mga bida ng sikat na serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano." Mapapanood rin ang sikat na serye sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

Maliban sa "Ang sa Iyo ay Akin," isa si Sam sa naging voice actor ng Filipino adult animation na "Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story."

