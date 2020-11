Iza Calzado at Jodi Sta. Maria, may payo kay Sam Milby

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Maging bilib ka sa sarili mo."

Ito ang naging payo nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria sa kasamahan nilang aktor sa "Ang sa Iyo ay Akin" na si Sam Milby.

"Gusto ko lang na publicly sabihin natin na we really think that you are a very sincere actor, that you come from the heart and that is very important," ani Iza kay Sam sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

"And that is his strength, hindi ba?" dagdag na hirit ni Jodi.

Aminado si Sam na may mga panahon na pinagduduhan niya ang sarili bilang aktor.

"I do appreciate silang dalawa. Grabe. Kasi may mga time na grabe ang duda ko sa sarili. They really build me up, they really feed me so much positive reinforcements and I appreciate them so much," ani Sam.

Para kay Jodi, isang mabuting tao si Sam na inilarawan niya na "baby boy" sa kanilang set.

"Napakabait, hindi mo siya kariringgan ng reklamo. Napaka-professional. Kung ano ang ina-ask sa kanya, 'yun ang gagawin niya," ani Jodi.

Mas nakilala ng tatlo ang isa't isa nang magkasama-sama sila sa "Ang sa Iyo ay Akin."

Nito lamang nakaraang linggo ay inanunsiyo na ang mga bagong karakter na papasok sa pagbubukas ng ikalawang aklat ng serye.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano." Mapapanood na rin ang sikat na serye sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

