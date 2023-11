Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- "Pangarap."

Ito ang naging tema ng "Magpasikat" performance ng Team Vice nina Vice Ganda, Jackie Gonzaga, at Cianne Dominguez para sa pagdiriwang ng ika-14 taon ng "It's Showtime."



Binigyang-diin ng Team Vice na may mga pangarap na hindi natutupad para magbigay-daan sa iba pang pangarap.

Nagbukas ang programa sa pag-awit ni Vice ng "A Head Full of Dreams" kung saan hinangaan ang kanyang costume.

Pinakita naman ni Cianne ang kanyang galing sa pag-awit ng "Beautiful," samantalang buwis-buhay din ang aerial dance act ni Jackie.

Sa huli, binalikan ng tatlo ang kanilang mga dating pangarap nang kausapin nila ang mas batang sila.

Hindi man naging flight attendant, nakakalipad naman sa pamamagitan ng pagsayaw si Jackie.

Hindi pa man natutupad ang pangarap na maging beauty queen ay mas malayo na ngayon ang narating ni Cianne.

Naging emosyonal din si Vice Ganda sa pakikipag-usap sa batang siya na nangarap makapagtapos ng pag-aaral at maging abogado.

Hindi man nila natupad ang mga pangarap noon, proud at tanggap ng kanilang mga magulang kung ano ang ginagawa at kung ano ang kinalalagyan nila ngayon.

Nakasama ng tatlo sa kanilang pagtatanghal ang kani-kanilang mga ina na binigyang-diin ang pagmamahal at pagiging proud sa kanila at sa mga narating nila.

"Kaya nagsimula 'yung dreams, pinag-uusapan namin sa dressing room lang 'yung action speaks louder than words. Tapos sinabi namin, sa panahon ngayon, maraming bagay na kailangan bini-verbalize. Kasi yung pagbe-verbalize ng mga bagay ay nakakapagsara ng issues ng mga tao. Nakakapag-heal ng sugat," ani Vice Ganda.

"Katulad ng tanong mo sa sarili mo na, proud kaya sa iyo yung nanay mo? Kasi hindi ba, maraming pagkakataon sa buhay natin na kinukuwestiyon natin 'yung worth natin o 'yung value natin? Okay kaya 'yung ginagawa ko?" dagdag niya.

"Dahil sa daming pagkakataon na disaprobado ang mga ginagawa mo at pagkatao mo sa social media, minsan kinukuwestiyon mo kung ano ang halaga ng sarili mo at kung tama pa ba ang ginagawa mo. Tapos maganda rin 'yung naririnig din ng mga anak mula sa mga magulang nila kung okay ba 'yung kinakatayuan nila sa kasalukuyan, lalo na kung may pangarap kayo nung simula pero hindi natupad."

Dagdag naman ni Jackie: "Eh kasi lahat naman tayo may pangarap, hindi ba? Tapos parang sa ating lahat, sa industriya na pinapasukan natin, kung ano ang trabaho na ngayon ay hindi naman talaga 'yon ang pinlano natin para sa sarili natin."



Bago matapos ang kanilang pagtatanghal, sorpresa naman ang naging pagbisita ng mga dating hosts ng "It's Showtime" na sina Billy Crawford at Coleen Garcia kasama ang kanilang anak na si Amari.

"Lingid sa kaalaman niyo, okay na okay na kami ni Billy," pahayag ni Vice Ganda. "Pero kahapon, 'yung concept nila Anne na healing, bigla kong naisip na maganda 'yung kung hindi lang natin sinasabi 'yung salitang healing kung hindi ipinaparamdam din natin. Hindi lang siya sinasabi, kailangan ginagawa at sinisimulan."

"Billy's presence here today and the madlang people knowing na we are okay, baka mag-inspire sa inyo ito na mag-heal din. Baka it's about time din na makipag-reconcile sa mga taong sa taong mahal niyo," aniya. "Kasi si Billy is one important person sa buhay ko. At the end of the day, you are my best friend and I love you very much. Regalo natin ito sa madlang people na makita nila tayong magkakasama ulit."

Nitong Lunes, nagsimula ang "Magpasikat" sa pagtatanghal ng Team Vhong. Noong Martes ay napanood naman ang pagtatanghal ng Team Karylle na sinundan naman ng Team Anne nitong Miyerkoles.

Ngayong Biyernes, ang huling grupo na sasalang ay ang Team Jhong nina Jhong Hilario, Kim Chiu, at Ion Perez.

Para sa "Magpasikat 2023," tumatayong mga hurado sina direk Olive Lamasan, aktor na si Tirso Cruz III, OPM veteran Jett Pangan, aktres na si Barbie Forteza, at international artist na si at apl.de.ap.

Matatandaang Oktubre 24, 2009 nang unang umere ang "It's Showtime" sa telebisyon.

