Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Humingi ng tawad si Billy Crawford kay Vice Ganda sa "It's Showtime" matapos ang "Magpasikat" performance ng grupo nito ngayong Huwebes.

Si Billy, ang misis nitong si Coleen, at anak nilang si Amari ang naging sorpresang bisita ng Team Vice nina Vice Ganda, Jackie Gonzaga, at Cianne Dominguez.

"On my end I want to say I am sorry. I am sorry, madlang people, I am sorry, Kapamilya... nagpapakumbaba lang ako na gagawin ko kasi ang lahat para sa aking pamilya, at kasama na rin po kayo doon, madlang people. So thank you, everyone, for the support and love amidst sa lahat ng nangyari," aniya.

"But I just want to say, Vice, I love you."

Dagdag ni Billy, nagkakalabuan man noon ay itinuturing pa rin niyang pamilya ang mga bumubuo sa "It's Showtime."

"Nahanap ko ang aking asawa at nabuo ko ang aking pamilya dahil sa programang ito. Para sa akin, it doesn't really matter kung saan ka. Ang importante kasi, ito lahat dito ay iisa lang naman -- puro puso, mahal namin ang isa't isa. Lahat ng pamilya ay nagkakaaway, nagkakalabuan. But at the end of the day, in God's time, Siya na rin ang mag-aayos," aniya.

Ayon naman kay Vice Ganda, bago pa man magpakita ngayong Huwebes si Billy sa "It's Showtime" ay maayos na sila nito.

"Lingid sa kaalaman niyo, okay na okay na kami ni Billy. Nagte-text kami pero hindi namin ito napag-uusapan. Pero kahapon, 'yung concept nila Anne (Curtis) na healing, bigla kong naisip na maganda 'yung kung hindi lang natin sinasabi 'yung salitang healing kung hindi ipinaparamdam din natin. Hindi lang siya sinasabi, kailangan ginagawa at sinisimulan," kuwento niya.

"Billy's presence here today and the madlang people knowing na we are okay, baka mag-inspire sa inyo ito na mag-heal din. Baka it's about time din na makipag-reconcile sa mga taong sa taong mahal niyo. Kasi si Billy is one very important person sa buhay ko," dagdag niya.

Ayon pa kay Vice Ganda, nagsisilbing "regalo" ang pagsasama nila nina Billy sa mga manonood ng "It's Showtime."

"Hindi ba 'yun ang pinag-uusapan natin nung nakaraan? Sabi ko at the end of the day, you are my best friend and I love you very much. Regalo natin ito sa madlang people, na makita nila tayong magkakasama ulit," aniya.

"Si Billy may taping siya ng 'The Voice,' so sobrang gusto niyang pumunta rito," kuwento ni Vice Ganda. "Siya talaga ang gumawa ng paraan para naririto siya. Kasi sabi niya, utang niya ito sa madlang people and gusto niya talaga kayong makita ,and we super appreciate it."

Kuwento naman ni Billy, bago pa ang lahat ay hiniling na sa kanya ng kanyang ama na magbati na sila ni Vice.

"Marami akong realizations these past months. Kababalik ko lang galing States at kakakita ko lang ng daddy ko. And hindi ko kasi alam kung hanggang kailan 'yung tatay ko sa mundong ito. Alam mo ba, ang bilin niya sa akin is mag-ayos tayo? Sa lahat ng mga hindi nakakilala na tatay ko, siya po ay Amerikano, hindi po marunong mag-Tagalog, pero alam niyang may hindi magandang pangyayari ng iilang taon," aniya.

"I think it was orchestrated by God kasi kagabi ay cancelled na ito, hindi na ito mangyayari dahil 'yung schedule talaga hindi nagkakatugma. Pero for some reason, nagkaroon ng emergency sa kabila at bigla akong napayagan na gawin ito," dagdag niya.

Matatandaang nagsimulang umugong ang balita ng hindi pagkakaunawaan nina Vice Ganda at Billy nang umalis sa "It's Showtime" ang huli.