Naniniwala pa rin ba sa ‘love’ si Carla Abellana?

Mula sa vlog ni Luis Manzano

MAYNILA – Matapos ang matinding kontrobersiyang kinaharap tungkol sa kaniyang buhay pag-ibig, naging bukas si Carla Abellana sa mga pinagdaanan niya ngayong taon.

Sa inilabas na vlog ni Luis Manzano nitong Martes, bahagyang binasag ni Abellana ang kaniyang katahimikan sa gitna ng mga balita tungkol sa kinahinatnan ng kaniyang relasyon sa aktor na si Tom Rodriguez.

Bagamat hindi nagbitaw ng pangalan, tinanong ni Manzano ang aktres kung naniniwala pa rin ba ito sa pag-ibig sa kabila ng mga nangyari sa kaniyang buhay.

“Yes, of course. Kung walang love, wala tayong buhay honestly. Kaya nga tayo nasa Earth because God loves us. There’s your family love, the love of my dogs, the love of your friends,” saad ni Abellana.

“So, love definitely oo naman. Love is all around. It definitely exists.”

Kuwento pa ng aktres, mas natanggap niya ang katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon aayon ang plano ng isang tao sa kaniyang buhay.

“We may make plans or we see everything. Nandito tayo sa mundo, tayo nagpa-plano, tayo nag-aasikaso lahat. But sometimes life just hits you na hindi mo talaga alam what’s going to happen tomorrow. ’Yung parang what you have is just today,” paliwanag nito.

“No matter how everything is organized or laid out, there are times na talagang unpredictable ang buhay. As much as you plan or perfect your life, may times talaga na you’ll get caught off guard.”

Sa lahat ng kaniyang pinagdaanan, natutunan nito na walang ibang tutulong sa kaniya kung hindi ang sarili, kahit pa may maayos itong support system.

“There are times talaga na you have only yourself to help you. I’m not saying naman na lahat tayo we’re alone but there are times na when you can only depend on yourself o ‘yung sarili mo lang ‘yung tutulong sa sarili mo. At saka aminin natin, ‘yung support system natin hindi naman ‘yan nandiyan 24/7 sa ’yo, ‘di ba? Hindi naman ‘yan nakakakabit sa 'yo forever,” saad pa ng aktres.

Sa nasabing vlog, nag-iwan din si Abellana ng payo sa mga kagaya niyang may pinagdaraanang pagsubok.

Aniya, mahalaga na tanggapin na hindi palaging masaya ang buhay.

“Things happen and wala tayong magagawa kung 'di tanggapin ‘yun. And there are certain things or people na we cannot change. Siguro ‘yung how you react to it na lang,” batid nito.

Nito lamang Hunyo, kinumpirma ng aktres na hiwalay na sila ni Rodriguez matapos ang ilang buwan na espekulasyon tungkol dito. Kakakasal lamang ng dalawa noong Oktubre 2021.

