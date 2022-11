MAYNILA -- Inamin nina Gillian Vicencio at Bianca de Vera ang pagkakaroon ng "sepanx" o separation anxiety matapos ang taping nila para sa sikat na seryeng "2 Good 2 Be True" na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ibinahagi nina Vicencio at De Vera ang nararamdaman sa pagtatapos ng serye na ginawa nila sa loob ng isang taon.

"Actually po parang sobrang bilis ng panahon. Actually one year namin siyang ginagawa pero nag-end na 'yung taping namin parang ang bilis pala. Talagang nase-sepanx kami sa isa't isa kasi lock-in taping po siya," ani Vicencio.

"Nine cycles 'yon and talagang na-attach na kami sa isa't isa. At kahit na pag-toothbrush I was saying sabay-sabay na talaga kami. So yeah nakaka-sepanx talaga," pag-amin naman ni De Vera.

Ang "2 Good 2 Be True" ang unang seryeng ginawa ni De Vera na nadiskubre sa kanyang pagti-TikTok sa panahon ng pandemya.

Sa "2 Good 2 Be True" rin nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan nila ni Vicencio.

"Nakita namin, na-realize namin na pareho po ang wavelength namin, nagkakasundo kami mag-isip," ani Vicencio.

"Saka what I like about our friendship, si Ate Gillian since we are polar opposites parang magkaiba tayo ng mundo. So marami kang napapakita sa akin from your world at ako rin sa 'yo. Alam mo 'yung parang kay Jasmine and Alladin, ganun 'yung friendship natin. It's like we don't clash, 'di ba?" dagdag naman ni De Vera, na pinapurihan din ang pagiging mabuti ni Vicencio sa kanyang pamilya.

Samantala, sa pamamagitan naman ng video message, pinuri rin ni Padilla si Vicencio bilang isang anak at kapatid.

"Ikaw Tox alam ko kung paano ka sa pamilya mo, kapatid mo, sa ermat mo, sa erpat mo. Ina-admire ko 'yan sa iyo," ani Padilla.

"Beatiful souls at lagi ko kayong iti-treasure nandito kayong dalawa," dagdag na mensahe naman ni Padilla para kay Vicencio at De Vera.

Sa serye, ginagampanan ni Vicencio ang karakter bilang Tox, isa sa matalik na kaibigan ni Eloy (Padilla), samantalang si Pat naman ang karakter na ginampanan ni De Vera na kapatid ni Ali (Bernardo).

Sa ngayon ay mapapanood ang huling episode ng "2 Good 2 Be True" sa iWantTFC at Netflix.

Mapapanood din ang mga huling gabi ng serye sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, Jeepney TV, at TFC IPTV.

