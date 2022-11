Screenshots mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Naghanap ng ebidensiya si Ali (Kathryn Bernando) para maabswelto ang kaniyang ama matapos paghinalaang kasangkot umano sa pagpatay sa ina ni Eloy (Daniel Padilla), sa huling linggo ng "2 Good 2 Be True".

Kinausap ni Ali ang kaniyang kapatid sa labas na si Princess at kaniyang kinumpirmang sila ay nasa Cebu ng kaniyang ama sa umano'y araw kung kailan nakipagkita ito para sa down payment sa kanilang krimen na gagawin.

Iniharap sa korte ang ebidensiya pero hindi pa rin ito naging sapat para maabswelto ang kaniyang ama. Hindi napigilan ni Ali ang kaniyang emosyon at umiyak, ngunit pinatahan siya ni Lolo Hugo (Ronaldo Valdez).

"This is exactly what Helena wants, ang magkagulo-gulo tayo rito," aniya.

Matapos nito, nakakuha naman ng bagong ebidensiya ang korte at nais maging testigo ni Jill (Alyssa Muhlach) para patunayang si Helena (Gloria Diaz) ang tunay na suspek at walang kinalaman ang ama ni Ali sa krimen.

Mapapanood ang "2 Good 2 Be True" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC at Netflix.

