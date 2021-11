Mula sa Instagram ni Vice Ganda

Sa TikTok idinaan ng host at komedyante na si Vice Ganda ang banat niya sa mga basher na tinanong niya kung mas masaya at mas umasenso ngayon.

Sa inilabas nitong 2-minute video clip sa nasabing platform, nagsimula ang mainstay host ng “It’s Showtime” sa hirit nito tungkol sa tila pagganda ng kaniyang itsura kumpara noon.

Sinegundahan pa niya ito ng pahayag na mas yumaman siya ngayong taon matapos silipin ang kaniyang naipong pera.

“Oh my God! Ang fresh ko ngayon. And I realized ang laki pala talaga ng in-improve ng itsura ko kumpara dati, 'no? Di ba? And I also realized upon checking my checkbook, mas marami pala akong pera ngayon. Mas yumaman pala ako this year,” saad ni Vice.

Ipinagmalaki rin niya ang kaniyang humahabang relasyon kasama ang nobyong si Ion Perez at sinabing masaya pa rin ang pagsasama nila.

“And also, I checked my room, nandun pa rin 'yung jowa ko, nagpapahinga. Yes, kami pa rin. Masaya pa rin kami. Three years na,” ani Vice.

Masaya rin aniya ang kaniyang nanay dahil nag-enjoy ito sa pagpunta nila sa Amerika kung saan nagkaroon ng live concert ang komedyante.

“And earlier, I also checked on my mom. Sobra daw siyang happy kasi kagagaling lang namin sa Amerika. And sobra daw siyang nag-enjoy kaya ang saya-saya niya,” saad ng sikat na host.

“And also, I checked from my handler, may mga bago pala akong awards. Oh my God. Andami ko palang achievements.”

Sinundan niya ito ng mga malaman na pangangamusta sa kaniyang mga kritiko na tinanong niya kung mas marami na rin silang pera o mas gumanda sila ngayon kumpara noon.

“Now, I wanna check on my bashers. How are you guys? Mas marami ba kayong pera ngayon? Mas maganda ba kayo ngayon kaysa dati? May jowa ba kayo? Masaya ba kayo? Kumusta ang nanay niyo? Pamilya niyo? Okay ba kayo? May mga bago ba kayong achievements? And yumaman ba kayo?” buwelta nito.

Sa kaniyang pabirong eksaheradang reaksyon, umarteng nagulat ito nang malaman na hindi tulad ng nangyari sa kaniyang buhay ang naranasan ng mga basher nito.

“Ha! Hindi? Shit! Ang lungkot nun, ha! Nakakaloka! Hindi? Ang sad,” pahayag ni Vice.

“Kuya, daan muna nga tayo sa simbahan. Ipagdadasal ko lang 'yung mga bashers ko para umasenso naman. Kawawa,” hirit pa nito sa kaniyang driver.

Nitong Lunes, nakabalik na si Vice sa noontime show matapos ang halos isang buwang pananatili sa Amerika.

“Sobrang saya. Ang saya talagang naka-experience ako ulit ng buhay. Ibang-iba ho talaga 'yung buhay sa America dito sa buhay sa Pilipinas. Normal na normal na. Buhay na buhay ang mga tao. Ang laya-laya. Ang saya-saya nila,” saad ng komedyante.