Yeng Constantino, hanga sa katatagan ng kaibigang si Angeline Quinto

MAYNILA -- Hanga si Yeng Constantino sa katatagang ipinapakita ng kaibigang si Angeline Quinto na nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kinikilalang ina na si Sylvia Quinto o Mama Bob.

Sa Instagram nitong Linggo, ibinahagi ni Yeng ang mga retrato na kasama si Angeline. Ang isang retrato ay kuha sa naging pagbisita nila ni Erik Santos sa burol ng ina ni Angeline.

Sa caption, ipinahatid ni Yeng ang paghanga sa tatag ng loob ni Angeline sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan.

"Ito 'yung taong grabe ang pinagdadaanan pero nakuha pang patawanin kami kanina. Nauna ang luha pero umalis kaming at peace ang puso dahil alam naming napakatatag mong tao Angge," ani Yeng.

Pangako naman ni Yeng, lagi lang siyang nandiyan para kay Angeline sa sandaling kailanganin siya nito.

"Basta dito lang kami for you para masandalan mo sa pagkakataon na ito kung may mga araw na manghina ka. We will continue to pray for you para unti-unti ding humupa ang sakit at matira ay ang magagandang alaala nyo ni Mama Bob. We love you Gege!" ani Yeng.

Sa nakaraang panayam sa "Magandang Buhay," ibinahagi nina Angeline at Yeng na nagsimula silang maging malapit na magkaibigan nang magkasama sila sa isang out of town show.

Aniya, bago pa lang siya sa industriya nang maging magkaibigan sila ni Yeng.

Sa naging palitan ng pangako ng magkaibigan, sinabi ni Yeng na lagi siyang maasahan ni Angeline.

"Promise ko sa iyo anuman ang mangyari nandito lang ako para sa iyo. You know that you can count on me. Kapag may problema ka one text away lang ako. At saka sana hanggang tumanda tayo ay magkaibigan tayong dalawa," ani Yeng.

Para naman kay Angeline, musika ang patuloy na magbubuklod sa kanila ni Yeng.



"Totoo po 'yon marami akong mga kaibigan pero iilan lang sa kanila 'yung ino-open ko 'yung buong ako. Hindi ako mahilig mag-promise pero ang maipapangako ko lang siguro, kahit na dumating ang panahon na hindi mo na ako kilala, yung kapag matanda na minsan nag-uulyanin na, ang gagawin ko lang (kakantahan kita ng) sa 'isang pangarap' feeling ko sa music pa rin tayo (magkakasama)," ani Angeline.

