Vhong Navarro, emosyonal sa pasasalamat sa yumaong ama

MAYNILA -- Naging emosyonal si Vhong Navarro sa pasasalamat sa kanyang yumaong ama na si Danilo Navarro dahil sa naging pamana nito sa kanya.

Sa "Paano Kita Mapapasalamatan," ibinahagi ni Vhong na sa kanyang ama nanggaling ang galing niya sa komedya na nagpabago sa kanyang buhay.

"Actually 'yung pagiging joker ko namana ko sa lolo ko. Tapos si daddy komedyante 'yon. Magaling sumayaw ng cha-cha. ... Sa Makati ang ginagawa niya that time binibida niya ako kapag may fiesta. Proud sa iyo ang tatay mo," ani Vhong na lumaki sa kanyang ama.

Maliban sa pagiging solong anak, lumaki si Vhong na hindi kasama ang ina.

"Hindi ko na talaga matandaan sa mommy ko, kasi maliit pa ako nung naghiwalay sila. Siguro dahil laging nasa isip ko daddy ko. Hindi ako puwedeng mawalay sa daddy ko. Ang tawag ko nga sa kanya ay NaTay -- nanay at tatay," ani Vhong.

Nagsimula ang karera ni Vhong nang maging parte ng dance group na Streetboys. Mula sa pagsasayaw, nadiskubre ang galing sa komedya ni Vhong.

"Yung itsura ko pang-komedyante. Payat ako, next Palito kasi sobrang payat ko. Kaya sabi nila ikaw ang next Palito. Tapos noong pumasok ako sa 'Puwedeng Puwede' nandoon si Tito Palito, first time namin nag-meet. Sabi talaga niya, 'ito ang papalit sa akin.' Sabi ko, 'Tito Palits, huwag kang ganyan,'" pagbabahagi ni Vhong.

Dahil sa husay sa komedya, nagsunod-sunod ang mga pelikulang pinagbidahan ni Vhong na tumatak sa mga manonood tulad ng "Mr. Suave," "Gagamboy" at "Mang Kepweng."

Sa lahat ng kanyang mga ginawang proyekto, nanatiling numero unong tagahanga at kritiko ni Vhong ang kanyang ama.

Naging emosyonal naman si Vhong nang pasalamatan ang ama na pumanaw noong 2018.

"Dad, salamat ng marami kasi mag-isa kang pinalaki ako na hindi ka sumuko sa laban kahit nagkahiwalay kayo ni mama. Kaya lang dad sobrang nami-miss kita. Ayaw naman siyempre kitang bumalik, natatakot naman ako roon. Basta thank you, thank you sa

mga advice. Salamat sa pagpapalaki sa amin ng mga kapatid ko ngayon, sa mga apo mo na talagang minahal mo na parang mga anak mo. Basta kung nasaan ka man ngayon ...mahal na mahal kita," ani Vhong.

Sa ngayon ay isa si Vhong sa mga host ng noontime show ng ABS-CBN na "It's Showtime."

