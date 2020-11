'Magandang Dilag' challenge, patok na dance craze sa TikTok

Watch more in iWantTFC



Sa mga nawiwili at love na love ang TikTok, nasubukan niyo na ba na isayaw ang pinakabagong dance craze na #MagandangDilagChallenge?

Bago pa man pumatok sa TikTok ang "Magandang Dilag," unang napakinggan ang kanta ng gamitin ito sa kauna-unahang Miss Universe Philippines nito lamang Oktubre.

Mula noon ay na-LSS o last song syndrome ang mga Pinoy sa kantang ito dahil umabot na sa mahigit 62 million ang gumawa ng hamon na ito sa TikTok.

Si Kiko “KIKX” Salazar ang composer at producer ng "Magandang Dilag" na inawit naman ni JM Bales.

Watch more in iWantTFC

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes, inamin ni Salazar na hindi niya inaasahang magiging mainit na pagtanggap sa nilikha niyang awitin.

"A bit unexpected din kasi although masaya na ako siguro excited din at the same time na [naging] part 'yung song ko ng isa sa biggest event this year which is Miss Universe Philippines, although 'yung appreciation ng lahat ay sobrang unexpected sa part ko," ani Salazar.

Ayon kay Salazar, sinulat niya ang awitin para sa Miss Universe Philippines 2020.

"Kinonceptualize siya for that portion. Ang sabi sa akin ni Sir Jonas Gaffud, gusto daw niya na 'yung portion ng event na 'yon is hindi siya nakaka-tense, gusto niya ay sobrang bubbly at saka light. So 'yun sinulat ko talaga ang song for that event," ani Salazar.

Para naman kay Bales, katuparan ng kanyang pangarap ang pagsikat ng "Magandang Dilag."

"Parang matagal ko nang pangarap at pini-pray na sana ay bigyan ako ng Panginoon ng kahit isang song lang na mag-hit. Ang nangyari parang ibinigay niya sa akin si Sir Kiko Salazar. 'Ah sige ito ang plans mo, sige bibigyan kita ng tao, someone to have a hit song. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Sir Kiko Salazar. Thank you," ani Bales.

Sa magiging final release ng "Magandang Dilag," makakasama na ni Bales si KVN.

"This time po kung sa Miss Universe Philippines po 'yung version is ginawa para sa pagrampa ng candidates mayroon po siyang dead air part na instrumental lang. This time po doon ako kakanta para sa 'Magandang Dilag.' It's my pleasure, it's my honor po to be part of this very big song," ani KVN.

Ilalabas ang "Magandang Dilag" sa ilalim ng Star Music sa Nobyembre 20.



Related video:

Watch more in iWantTFC