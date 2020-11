Jodi Sta. Maria, mas napalapit sa anak na si Thirdy nitong lockdown

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Ipinaliwanag ni Jodi Sta. Maria kung bakit bilang ina ay biyaya niyang maituturing ang lockdown na dala ng pandemya.



Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Jodi na tila sagot sa kanyang dasal na magkaroon ng sapat na oras para sa kanyang anak na si Thirdy ang lockdown.

"I don't mean to be insensitive by saying this pero parang naging in a way blessing sa akin 'yung naging quarantine sa bahay kasi ang dami kong naging time to spend with my son. And I remember, since I'm a single mother nagtatrabaho ako and most of the time six day a week ang trabaho ko and I only get to spend parang one day with him. I remember praying to the Lord na give me more time to be with my family and my son and then this thing happened," ani Jodi.

"Parang sometimes nagpi-pray tayo ng mga bagay and then God answers it parang in a different way, totally hindi roon sa bagay na ini-expect natin na sasagutin niya. So 'yon 'yung nangyari. So mas marami kaming time together. Kasi siyempre 'yung school nila naging online na rin. So from working out to training our pets to cooking kung ano-ano ang ginagawa namin," dagdag ni Jodi.

Pag-amin din ni Jodi, mas pinatatag at mas naging malapit silang mag-ina ngayong panahon ng pandemya.

"Nakakatuwa kasi kung iisipin mo hindi ba may mga tao na parang kapag marami silang time together ang tendency nagkakainisan, nagkakairitahan. Pero sa amin, sa case namin ni Thirdy, parang ang dami naming nagawang bagay na alam ko pinagpi-pray ko na gusto kong gawin nung mga panahon na sobrang-sobrang busy ka nagtatrabaho at ngayon ay inadya ng Panginoon na mangyari lahat," ani Jodi.

Sa ngayon ay isa si Jodi sa mga bida ng serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" kasama sina Iza Calzado, Sam Milby at Maricel Soriano.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano." Mapapanood rin ang sikat na serye sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

Nito lamang nakaraang linggo ay inanunsiyo na ang mga bagong karakter na papasok sa pagbubukas ng ikalawang aklat ng serye.



