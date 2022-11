MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Nathaniel James o Nate Alcasid, ang anak nina Regine Velasquez at Ogie Alcasid, ang kanyang ika-11 kaarawan sa "Magandang Buhay."

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN nitong Martes, ibinahagi ni Velasquez ang kanyang mensahe para kay Nate.

"Ako siguro more of parang I feel grateful kay Lord for giving me such a wonderful son. He's such a good boy, he's very smart and he loves everyone. Hindi siya namimili ng taong kakausapin niya kahit anong age, kahit anong estado ng buhay mo, basta makikipag-usap siya. At siyempre mahal na mahal niya ang aming dalawang lola. ...So I'm very proud of you sweetheart," ani Velasquez.



Nagpasalamat din si Velasquez sa pagtanggap ng "Magandang Buhay" sa kanyang anak na si Nate bilang parte ng "Anakshie Squad."

Isang video message naman ang ipinadala ni Ogie para sa anak.

"You have become really, really strong in mind and in heart and we are very proud of you. Your mom and I are very proud of you. You know, before you were born, mom and I prayed, 'God give us a son.' He gave us you. That's why we called you Nathaniel -- a special gift from God. And you are gift, Nate. I hope you continue to be the good person that you are, the humble person that you are, the loving person that you are. I know that you will go places. I know that you will do everything so that you will please God and for that I'm very proud of you. I love you very much and I take pride in saying that you are my son," ani Alcasid.

Para sa kanyang espesyal na araw, nakasama ni Nate sina Pele Escueta at Mela Francisco, mga anak naman ng dalawa pang host ng "Magandang Buhay" na sina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros.

Sorpresa rin ang pagdating ng paboritong pinsan ni Nate na si Cian Velasquez.

Kakaibang pagdiriwang ang naganap nang magkaroon ng science experiment demo sa tulong na rin ng isang "naughty scientist" na ikinatuwa ng mga bata.

Nagharap din sa isang masayang quiz bee ang mga host ng "Magandang Buhay" at kanilang mga anak kung saan ang mga bata ang nagwagi.

Naging masaya din ang mga bata \sa inihandang parlor games.

Dumating din sa studio ang ina ni Regine na si Teresita Velasquez para magbigay ng mensahe para sa kaarawan ng kanyang apo.

Kaugnay na mga video:

