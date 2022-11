MAYNILA -- Huli man, hindi pinalampas ng aktres at host na si Kim Chiu ang pagbibigay ng mensahe para sa kaibigang si Angelica Panganiban na nagdiwang ng unang kaarawan nito bilang isang ina nito lamang Biyernes, Nobyembre 4.

Sa Instagram, ibinahagi ni Chiu ang mga retrato ni Pangilinan kasama ang anak na babae nito na si Amila Sabine.



"Better late than never! Happy happy birthday sa tunay na momsy ng #AngBeKi Sinave ko talaga ang pictures na to momsy para sa birthday mo! You deserve everything that you have right now, a happy family! Nakakatuwa and nakaka-iyak, iba talaga si Lord magbigay ng regalo," ani Chiu.

"Sobrang bait mo momsy kaya deserve mo lahat ng ito. Pag tinitignan ko kayo ni Gregg and baby bean, ang payapa at ang panatag lang ng disposition mo. Ang saya!!! Happy happy birthday moms! Love you so much!! Mabuhay ka momsy isa kanang dakilang ina!" dagdag ng host ng "It's Showtime."

Maliban kay Chiu at Panganiban, kasama sa kanilang grupong AngBeKi ang aktres na si Bela Padilla.

Sa comment section ng post ni Chiu, nag-iwan din ng mensahe si Padilla: "Miss you guys @iamangelicap @chinitaprincess."

Nagsimula ang pagkakaibigan ng tatlo nang mang-gate-crash ng party noong 2017 sina Padilla at Chiu, na dinaluhan din ni Panganiban.

